Кирил Георгиев осигури медал за България от европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Хърватия. На ринга в Пореч националът ни се класира за полуфиналите в категория над 90 килограма. Под ръководството на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев той срази Сабухи Ализада (Азербайджан).

Георгиев изигра много добър двубой. Той доминира категорично над съперника си и напълно заслужено постигна чист успех с 5:0 съдийски гласа. Резултат, който го изстреля към полуфиналите и му гарантира минимум бронзов медал.

За място на финал националът ни ще боксира с германеца Дилван Язган. Двубоят ще се проведе във вечерната сесия на 22 ноември.

Семион Болдирев остана на пето място в крайното класиране. В категория до 85 килограма националът ни отстъпи с 1:4 гласа на представителя на Турция Мерт Айбуга.