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България с трима боксьори в Топ 10 на света

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Спорт
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Това стана факт след обновяването на ранглистата на World boxing.

Радослав Росенов
Снимка: БФ БОКС/Startphoto.bg
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Българският бокс продължава да отстоява позициите си на водеща сила в световен мащаб. Поредното доказателство е обновената ранглиста на международната федерация World boxing. Трима български национали са си извоювали място в Топ 10 на класацията за месец ноември. Още шестима пък са сред първите 40 на планетата.

Европейският шампион от София Радослав Росенов заема второ място в категория до 60 килограма. Българинът има актив от 1325 точки, а пред него е единствено представителят на Узбекистан Абдумалик Халоков с 3075 т.

В категория до 75 килограма Рами Киуан също е на втора позиция. Световният вицешампион от Ливърпул има 1400 точки, което е със 150 по-малко от лидера Сайджамшид Джафаров (Азер).

В Топ 10 влиза и Хавиер Ибаниес. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 заема десета позиция в категория до 55 килограма. Той има 550 точки, а на първо място тук е японецът Руй Ямагучи с 1937.5 т.

Сред първите 40 в света са още Семион Болдирев (16-ти, 85 кг), Алейна Мехмед (17-та, 80 кг), Уилиам Чолов (17-ти, 80 кг), Роселин Бачевски (21-ви, 90 кг), Станимира Петрова (25-та, 57 кг) и Ясен Радев (35-ти, 55 кг).

#World Boxing #Хавиер Ибанес #Рами Киуан #Радослав Росенов

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