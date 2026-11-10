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България започна с 14 победи и два гарантирани медала на европейското първенство по кикбокс

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Мартин Димитров и Мартин П. Димитров се класираха за полуфиналите в своите категории на шампионата в Скопие

българия започна победи два гарантирани медала европейското първенство кикбокс
Снимка: БТА
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Българските състезатели постигнаха 14 победи в първия ден на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени, което се провежда в Скопие, Република Северна Македония. Националният отбор вече си осигури и два медала, след като Мартин Димитров и Мартин П. Димитров достигнаха до полуфиналите в своите категории.

17-годишният Мартин Димитров, който е бронзов медалист от Световното първенство за подрастващи в Йезоло, донесе първото гарантирано отличие за България. Той победи поляка Михал Климек в категория до 57 килограма в стил пойнт файтинг и се класира сред четиримата най-добри, с което си осигури минимум бронзов медал.

В същия стил Моника Петрова достигна до четвъртфиналите в категория до 50 килограма след успех над Шона Фицпатрик от Република Ирландия. В следващия кръг българката ще се изправи срещу поставената под номер 1 в схемата Елена Мему от Гърция.

До четвъртфиналите в пойнт файтинг продължават още Светослав Прокопов в категория до 74 килограма, Виктор Грозданов при 63-килограмовите и Александра Георгиева в категория до 60 килограма.

В стил лайт контакт Мартин П. Димитров също си гарантира място на почетната стълбичка. Българинът победи Филипос Филипидис от Полша в четвъртфиналите на категория до 94 килограма и се класира за полуфиналите, осигурявайки си най-малко бронзово отличие.

Още двама български представители достигнаха до най-добрите осем в лайт контакт. Симеон Любомиров преодоля Мустафа Узун от Турция в категория до 60 килограма, а Петър Колев се наложи над Ахмед Рамадан от Германия при 74-килограмовите.

В стил кик лайт Цветан Марков в категория до 63 килограма и Симеон Любомиров при 69-килограмовите преодоляха осминафиналната фаза и продължават участието си в шампионата.

Българските състезатели записаха четири победи и в ринговите дисциплини. В стил лоу кик Георги Шагов, Виктор Ганчев и Александър Рибников се класираха за четвъртфиналите.

В стил К1 Атанас Атанасов победи италианеца Леонардо Сестили и намери място сред осемте най-добри състезатели в категория до 71 килограма.

#Европейско първенство по кикбокс в Скопие 2026 #Мартин Димитров

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