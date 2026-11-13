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Трима български боксьори намериха място сред десетте най-добри в световната ранглиста

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Спорт
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Радослав Росенов и Рами Киуан заемат вторите позиции в своите категории, а Хавиер Ибаниес допълва българското присъствие в Топ 10

Трима български боксьори намериха място сред десетте най-добри в световната ранглиста
Снимка: Startphoto.bg
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Трима български национали по бокс попаднаха сред десетте най-добри състезатели в своите категории в обновената световна ранглиста на международната федерация World Boxing за ноември. Още шестима представители на страната ни заемат места сред първите 40 в класацията.

Най-предно класирани са Радослав Росенов и Рами Киуан, които се нареждат на второ място в съответните си категории.

Европейският шампион от София Радослав Росенов заема втората позиция при 60-килограмовите с актив от 1325 точки. Пред него е единствено представителят на Узбекистан Абдумалик Халоков, който оглавява класацията с 3075 точки.

Рами Киуан също е втори в света, но в категория до 75 килограма. Световният вицешампион от Ливърпул има 1400 точки и изостава само със 150 от лидера Сайджамшид Джафаров от Азербайджан.

Третият български представител в Топ 10 е Хавиер Ибаниес. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж през 2024 година заема десетото място в категория до 55 килограма с 550 точки. Начело в подреждането е японецът Руй Ямагучи с 1937,5 точки.

България има още шестима състезатели сред първите 40 в световната ранглиста.

Семион Болдирев е 16-и в категория до 85 килограма, докато Алейна Мехмед и Уилиам Чолов заемат 17-ите позиции съответно в женската и мъжката категория до 80 килограма.

Роселин Бачевски се нарежда на 21-во място при 90-килограмовите, Станимира Петрова е 25-а в категория до 57 килограма, а Ясен Радев заема 35-ата позиция при 55-килограмовите.

#Рами Киуан #Хавиер Ибаниес #Радослав Росенов

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