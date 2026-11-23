Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри разкри, че е бил диагностициран с шизофрения и биполярно разстройство след историческата си победа над Владимир Кличко през 2015 година.

38-годишният британец говори открито за един от най-мрачните периоди в живота си в документален филм на "Нетфликс“, който ще бъде представен в петък. В него Фюри и съпругата му Парис разказват за тежките психични проблеми, с които боксьорът се е сблъскал на върха на спортната си кариера.

"Думите не могат да опишат мрака, в който се намирах. Беше като да живееш в най-дълбоките ями на ада. Мислех си, че ще свърша в стая с меки стени и заключена врата. Това ме плашеше ужасно“, споделя Фюри.

През юни 2016 година британецът е приет в болница със съмнения за сърдечен удар. Лекарите обаче установяват, че е получил тежък пристъп на тревожност.

Състоянието му се влошава до степен, в която започва да чува гласове, заплашващи него и семейството му. Фюри си спомня, че в болницата вярвал, че радиото му говори директно, а тайна организация иска да му навреди.

"Тревожността ме парализираше. Просто не можех да я преодолея. Тогава посетих психиатър в Лондон. Тя ми зададе безброй въпроси и се оказа, че отговарям на всички критерии – депресия, тревожност, биполярно разстройство“, разказва боксьорът.

След изписването му от болницата, по думите на Фюри, диагнозите шизофрения и биполярно разстройство са потвърдени.

Периодът след победата над Кличко е белязан и от сериозни проблеми с алкохола и наркотиците, както и от значително покачване на теглото.

"Стигна се дотам, че чувах гласове в главата си. Не можех дори да седна и да проведа нормален разговор, защото постоянно чувах разни неща. Не знаех към кого да се обърна, а никой около мен не знаеше какво да направи. Имах истинска нужда от помощ“, признава Фюри.

Британецът допълва, че проблемите са го преследвали години наред и единственото му желание било отново да се почувства нормално.

Повратният момент настъпва през 2017 година, когато по време на празненство за Хелоуин осъзнава колко драстично се е променил животът му.

"Бях навън и се срамувах от начина, по който изглеждах. Бях напълнял ужасно и носех костюм на светещ скелет с маска на лицето. Огледах се, видях всички млади хора и си помислих: „Имах целия свят в ръцете си, а захвърлих всичко. Сега съм затлъстял и зависим от алкохола“, спомня си той.

Именно тогава Фюри взема решение да промени живота си. Започва постепенно да се завръща към тренировките и да отделя повече внимание на семейството си.

Усилията му дават резултат през 2020 година, когато побеждава Дионтей Уайлдър и отново става световен шампион в тежка категория.

Сега британецът се подготвя за един от най-очакваните двубои в съвременния бокс – изцяло британския сблъсък с Антъни Джошуа, който е насрочен за 11 декември в Кардиф.