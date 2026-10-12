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Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се бият за световната титла на WBA

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Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
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Дългоочакваният британски сблъсък на 11 декември в Кардиф ще бъде със залог шампионския пояс в тежка категория, потвърди промоутърът Франк Уорън

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се бият за световната титла на WBA
Снимка: БГНЕС
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Дългоочакваният боксов сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще има още по-голям залог. Двамата британци ще се изправят един срещу друг на 11 декември на стадион "Принсипалити“ в Кардиф, а победителятще спечели световната титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория.

Дългоочакваният британски сблъсък на 11 декември в Кардиф ще бъде със залог шампионския пояс в тежка категория, потвърди промоутърът Франк Уорън

Новината беше потвърдена от промоутъра на Фюри Франк Уорън пред Sky Sports. По думите му организацията ще предостави своя основен шампионски пояс, известен като WBA "Super“, за битката между двамата бивши световни шампиони.

Решението е изненадващо, тъй като WBA вече има носител на титлата „Regular“ в лицето на Мурат Гасиев. Очакванията бяха той да бъде повишен до пълноправен шампион, след като Олександър Усик освободи пояса.

Както Фюри, така и Джошуа загубиха световните си титли именно от украинския боксьор, но сега ще получат възможност отново да се изкачат на върха в тежка категория.

"Към момента това е положението. Титлата ще бъде заложена в този мач“, заяви Уорън.

"Който спечели, ще притежава един от шампионските пояси. След като Усик освободи титлите, целта е да разберем кой е най-добрият, кой ще обедини всички пояси и кой ще бъде номер едно в тежка категория“, допълни промоутърът.

Уорън очаква и самият Усик да се завърне в битката за световните отличия през 2027 година, което може да доведе до нова серия от големи сблъсъци.

Промоутърът вече има планове и за следващия съперник на победителя от Фюри – Джошуа. Той иска през следващата година спечелилият британското дерби да се изправи срещу победителя от реванша между Даниел Дюбоа и Фабио Уордли.

Дюбоа и Уордли ще се срещнат тази събота в двубой за световната титла на WBO в тежка категория.

"Всички тези боксьори искат да обединят титлите и да участват в огромни мачове през 2027 година. В Queensberry Promotions сме си поставили за цел да организираме точно такива срещи. Имаме трима от четиримата световни шампиони в тежка категория и ще работим за обединителни двубои през следващата година“, обясни Уорън.

Даниел Дюбоа също изрази готовност да се изправи срещу Фюри или Джошуа, ако спечели предстоящия си мач.

"Ако ми предложат някого от тях, ще се бия. Ще бъде приятно предястие. Готов съм за всеки, когото поставят срещу мен“, заяви британецът пред Sky Sports News.

"С удоволствие ще се изправя срещу победителя. Искам да заявя претенциите си и да се боря за всички световни титли“, добави Дюбоа.

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# Антъни Джошуа #Тайсън Фюри

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