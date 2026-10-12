Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат.

БНТ първа повдигна темата с пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство, което до момента не можеше да напуска родния си град - Кочани - за лечение заради съдебна забрана.

Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.

Здравословното състояние на Ива сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят.

В момента момичето е в "Пирогов", а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана.