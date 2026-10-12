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Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:05 мин.
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Снимка: БНТ
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53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големия пожар във вилна зона „Пирамидата“ край бургаското село Изворище. По данни на полицията двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че пожарът избухна на 9 октомври и заради силния вятър бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънят засегна няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

В овладяването на пожара се включиха девет противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника.

#три населени места #в Бургаско #голям пожар #баща и син

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