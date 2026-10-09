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Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и Драганово в Бургаско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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локализираха пожара селата изворище брястовец драганово бургаско
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Локализиран е пожарът, който избухна този следобед във вилна зона "Пирамидата" край бургаското село Изворище. Заради силния вятър огънят се разпространи към съседните две населени места - Брястовец и Драганово.

В гасенето се включиха девет пожарни автомобила, доброволци, жители, както и тежка техника, която изграждаше просеки. Огънят във вилната зона на Изворище засегна няколко дворни места, една необитаема постройка и овощна градина.

Към момента има силно задимяване, като вятърът отнася дима към село Драганово.

Площта на пожара е около 2000 декара. Дежурни противопожарни екипи ще останат на място до окончателното потушаване на пожара.

#локализиран #изворище #пожар

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