До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°

И в следобедните часове ще бъде предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 26°, по Черноморието между 22° и 26°.

Ще духа слаб, до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България - от юг-югозапад.

През нощта ще бъде ясно, с временни увеличения на облачността над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е слаб, а след полунощ ще стихне.

Минималните температури утре ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°, а максималните между 25° и 30°, за София - около 26°, на морския бряг между 22° и 25. И утре ще преобладава слънчево време. На места, главно в планините и планинските райони ще вали дъжд, възможно е и да прегърми.

Ще бъде почти тихо, след обяд със слаб до умерен в Дунавската равнина вятър.

Слънчево време се очаква и по Черноморието, след обяд със слаб до умерен вятър, с посока от изток-югоизток. Температурата на водата е около 20°, а вълнението на морето 1-2 бала.

Предимно слънчево ще бъде в планините, но около и след обяд на места в масивите от Западна България ще има валежи. Ще духа до умерен, югозападен вятър.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 16° на Алеко, до 20° на Боровец.

В неделя над Източна България ще духа умерен, южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигат от 28° до 30°. Над Западна България на места ще има превалявания и максималните температури слабо ще се понижат.

В понеделник се очакват, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевични бури и понижение на дневните стойности и в Източна България. И във вторник ще има валежи, с вероятност на места да са значителни. Вятърът ще е умерен и силен и с него ще нахлуе студен въздух. В сряда ще бъде ветровито и сравнително студено. Валежите постепенно ще отслабват, а температурите ще са с малък дневен ход.