Тръмп и руският дизел: Печели или губи републиканската партия от сделката с Москва?

Умерено понижение на цените на горивата на световните пазари след сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за руски дизел и обявеното от американския президент енергийно примирие между Русия и Украйна. С около 5 цента поевтиня днес дизелът в Европа, а цената на барел суров петрол от сорт Брент за кратко се понижи, но в момента отново е 106 долара. Преди дни Тръмп изненада с новината за споразумението с руската страна - ход, който се надява да подобри шансовете за победа на Републиканската партия на предстоящите след малко повече от 3 седмици междинните избори за Конгрес. Според анализатори, крайните потребители няма да усетят никакъв ефект по джоба си и е малко вероятно разочарованите от администрацията в Белия дом да решат да гласуват за републиканците.

Няколко решаващи седмици, в които Доналд Тръмп и Републиканската партия ще направят последен опит да обърнат в своя полза резултата от Междинните избори. Почти никога партията, която е на власт, не печели този вот. Сега - на фона на рекордно ниския рейтинг на американския президент и недоволството сред американците от шоковите цени на горивата и цената на живот заради войната в Иран, шансовете на републиканците да спечелят изглеждат все по-малки.

В опит да намали цените на горивата, Тръмп първо оказа натиск на европейските си съюзници да освободят резерви, обяви, че няма да атакува Иран до изборите, а накрая - сключи сделка с Русия за дизел. Ход, който беше критикуван както от демократи, така и от републиканци в Сената.

Само три седмици, след като подписа нови санкции срещу Москва, Тръмп обяви, че е договорил с Владимир Путин Съединените щати да получат 300 хиляди тона дизел този месец, 500 хиляди през ноември и веднага след това - около 1 млн.

Американците използват около 3.6 млн. барела дизел на ден, тоест заявените количества руски дизел биха стигнали за половин ден.

Иън Кели, експерт по международни отношения: "Няма как да има желания от Тръмп ефект, защото количествата, които Русия ще отпусне, не са достатъчни. Не съм сигурен и че самите руснаци могат да гарантират поискания обем горива толкова бързо. Така че няма как крайният потребител да усети поевтиняване на бензина скоро и със сигурност не преди междинните избори.

Все повече американски транспортни компании търсят начин да оцелеят.

Раян Гилиленд, собстеник на транспортна компания: "Съветвам моите шофьори да спрат климатика, да пътуват на отворен прозорец и да избират най-краткия възможен маршрут. Сърцето ми спира всеки път като зареждам - вече да напълниш резервоара догоре струва между 900 и 1200 долара."

Джон е шофьор на камион. Казва, че ако цените на горивата не спрат да растат, ще се наложи да смени професията си.

Джон, шофьор на камион: "Най-големият виновник за това е президентът. Аз съм републиканец, но на междинните избори няма да гласувам за републиканците."

Очаква се земеделските щати да имат решаващата дума на междинните избори - Айова, Канзас, Тексас и Охайо са щатите, които предстои да покажат дали републиканците ще запазят контрол в Конгреса. Именно там, обаче, хората най-силно усещат натиска от високите цени на горивата.