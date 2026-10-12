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Какво е петанк и как пловдивчани се запалиха по спорта?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
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Пловдив разполага с две места, където се играе петанк. Консумативите за игра са бюджетни, което прави спорта още по-достъпен.

Какво е петанк и как пловдивчани се запалиха по спорта?
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Пловдивският клуб по петанк извървява дълъг път от популяризирането на френската игра под тепетата до утвърждаването си като значим център на този спорт в България. Клубът е основан през 2009 година, като в момента в него членуват над 60 състезатели.

Неговите прости правила го правят привлекателен за хора от различни поколения. Голямото предимство е, че петанк може да се играе в паркове, градински алеи и междублокови пространства. Официалният размер на игрището обикновено е 15 на 5 метра, но играта позволява теренът да бъде и по-малък.

"Може да е пясъчен терен, може да са камъчета. Правилата са елементарни. Взима се един кръг и едно топче, което се казва кушуне. Самата игра петанк значи "събрани крака". Кушуне значи "свинче". Това е едно топче с диаметър 3 сантиметра. Стъпваме в кръга, хвърляме топчето на разстояние от 6 до 10 метра и след това започваме да играем. Играта основно е по тройки. Два отбора по три играча с по две топки. Когато са по двама играчи, отборите са с по три топки. И сингъл, един играч с три топки. Отборът се стреми максимално да доближи до топчето, кушунето. Накрая, като свърши играта, се броят до кушунето, кои са най-близките топки. Играе се до 13 точки", разказа Янко Найденов, който е част от ръководството на СК по Петанк Пловдив.

Консумативите за игра са бюджетни, което прави спорта още по-достъпен. Възрастта на практикуващите също не е от значение, събирайки на едно място различни поколения. Това създава благоприятна среда за приятелства и чувство на принадлежност към хора с общи интереси.

Пловдив разполага с две места, където се играе петанк. Най-новият терен е съвременна площадка, изградена от общината в междублоково пространство на район "Източен" по френски проект.

С инвестиции в нови спортни съоръжения и сплотена общност, френската игра бързо се превръща в любим пловдивски патент. Спорт, който доказва, че за здравето, приятелството и доброто настроение няма възрастови граници.

Вижте целия репортаж във видеото.

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