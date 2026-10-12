Зеленски за примирието: Путин не чете "Трут соушъл"

Шестима души бяха убити при руски удари в два украински града, часове след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. В района на Харков са нанесени сериозни щети на ТЕЦ и съоръжения за добив на природен газ. Без ток останаха три украински области. Володимир Зеленски обвини Русия, че нарушава примирието, но изрази готовност Киев да го приеме, ако и Москва го направи. В първи коментар Кремъл заяви, че контактите във връзка с енергийното примирие продължават.

Има ли енергийно примирие между Киев и Москва? Твърдението на Доналд Тръмп в социалната му мрежа, че то влиза в сила незабавно беше опровергано от нови удари срещу енергийна инфраструктура в Украйна. Володимир Зеленски призна, че е научил от медиите за договорено прекратяване на огъня.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Веднага след публикацията, Русия извърши целенасочена атака срещу електроцентрала в Харков, което нанесе допълнителни щети на енергийната ни система. Беше ясно, че Путин не чете "Трут соушъл"."

Във видеообръщение към конференция по въпросите на сигурността във Варшава Зеленски призна, че това примирие може да проработи, но само ако Вашингтон се намеси и гарантира, че руснаците ще го спазват.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Необходим е американски натиск над Русия, не от облекчаване на санкции, не от отстъпки, а от истински натиск."

Москва няма интерес от прекратяване на огъня, деескалация или мир, заяви полският премиер Доналд Туск.

Доналд Туск, министър-председател на Полша:"Това е моментът, в който целият западен свят да покаже на Русия и на Путин решимостта си да продължи политиката на възпиране на Русия с още по-твърди средства."

Говорителят на Путин - Дмитрий Песков не коментира дали примирието ще се прилага единствено за петролните рафинерии, но заяви, че разговорите продължават.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Многократно сме заявявали, че не искаме примирие, а дългосрочен мир".

Със скептицизъм реагираха хората и в Украйна, и в Русия.

Наталия Минка, жителка на Харков: "Искаме да вярваме - те вече веднъж казаха, че няма да удрят по енергетиката - и ние повярвахме. И 10 минути по-късно - поне пет атаки!" Лариса Грибкова, жителка на Москва: "Тръмп днес казва едно, утре - друго. В негов интерес е да постигне примирие с нас."

Категоричен отговор за енергийно примирие от Москва не дойде, но пък имаше саркастична реакция на призива на Зеленски за 60-дневно примирие за организиране на избори в Украйна - външният министър Сергей Лавров директно каза, че Зеленски не го заслужава, а говорителят на Кремъл предложи само един ден.