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Интензивни валежи в цялата страна днес

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Снимка: илюстративна
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Ще бъде облачно с максимални температури между 13° и 18°, в Източна България – между 20° и 24°, в София – около 13°, а по морския бряг – между 21° и 24°. Вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. През нощта ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 9°.

Предупреждение за интензивни и значителни по количество валежи е обявено за утре в районите, оцветени в жълто и оранжево на картата. Ще остане облачно и дъждовно, докато в югозападните райони валежите ще отслабват и ще спират. Температурите ще са без съществен дневен ход, а максималните ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°, а по морския бряг – от 15° до 17°. Ще духа умерен, а в източната половина от страната – силен северен вятър.

Дъжд ще вали и по Черноморието, като следобед на места количествата ще са значителни. Вятърът ще е умерен и временно силен, от север. Температурата на водата е 20°–21°, а вълнението на морето ще е около 2–3 бала. Ветровито и дъждовно ще бъде в планините. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще бъдат в района на Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.

В сряда над по-голямата част от страната ще е облачно. Все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но те постепенно ще спират. Ще духа до умерен и силен северозападен вятър. Ще бъде хладно за средата на октомври, с минимални температури между 3° и 8° и максимални – между 11° и 16°.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък вече в много райони ще е слънчево. В петък облачността отново ще се увеличи и до края на седмицата ще остане значителна, като на много места в страната ще вали. Ще се задържи хладно, с максимални температури между 11° и 16°.

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