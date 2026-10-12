Александър и Симеон Николови помогнаха на Кучине Лубе Чивитанова да спечели приятелския турнир Йези Къп

Преди началото на италианското волейболно първенство, Александър и Симеон Николови спечелиха престижния турнир Йези Къп. Българските национали бяха с основна заслуга за триумфа на техния Кучине Лубе Чивитанова нова над Алианц Милано с 3:1 гейма.

Финалът на приятелската надпревара даде среща на трима български национали. Новото попълнение на Лубе Симеон Николов се отчете с 5 точки, като 19-годишният разпределител впечатли с изявите си и заслужено грабна наградата за най-полезен играч на турнира. Брат му Александър беше сред основните реализатори за победителите с 16 точки, а за тима на Милано Георги Татаров завърши срещата с 5.

Иначе отборът от Чивитанова спечели първата част с 25:23, отстъпи във втората с 29:31 и след това затвори битката за отличието с 25:21 и 25:14.

В събота ще бъде поставено началото на новия сезон в италианското първенство. Тогава Лубе гостува на Верона.