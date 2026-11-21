Спартак Варна и Черно море не успяха да излъчат победител в градското дерби от 15-ия кръг на Първа лига. Двата отбора завършиха наравно 0:0 пред 5500 зрители на стадион "Спартак“, като головите положения бяха сравнително малко, въпреки че домакините създадоха няколко добри възможности през второто полувреме.

След равенството Спартак събра 17 точки в класирането, докато Черно море вече има 14.

Срещата започна с кратко прекъсване още в третата минута, когато използваните от привържениците на домакините пиротехнически средства предизвикаха задимяване на терена. Двубоят беше подновен след около две минути.

Първото по-сериозно положение дойде в 12-ата минута, когато Селсо Сидни получи топката отляво в наказателното поле на Спартак и отправи удар, но вратарят Пламен Илиев улови.

Седем минути по-късно домакините отговориха чрез Чидера Окох. Нападателят се възползва от грешка на Асен Дончев, напредна и стреля по диагонал, но Кристиан Томов се намеси успешно.

В 21-ата минута Черно море изпрати топката в мрежата чрез Георги Лазаров, но попадението не беше признато заради засада.

До почивката двата отбора продължиха да водят предимно битка в средата на терена. В добавеното време Томаш Силва изпълни пряк свободен удар отляво, но изпрати топката далеч от целта.

След подновяването на играта Спартак започна да създава повече опасности пред противниковата врата. В 56-ата минута Бубакар Ханне центрира към близката греда, където Васко Оливейра отклони топката, но тя премина встрани.

Само две минути по-късно домакините пропуснаха най-чистото си положение в срещата. Жота Лопес получи възможност да стреля от около десет метра фронтално срещу вратата, но топката премина на сантиметри от гредата.

В 65-ата минута Чидера Окох също имаше шанс да открие резултата, след като засече с глава центриране отляво, но ударът му премина над напречната греда.

Черно море потърси победното попадение в заключителните минути. В 88-ата Александър Колев отправи опасен удар от воле, но Пламен Илиев беше на мястото си и улови топката.