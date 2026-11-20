Байерн Мюнхен допусна грешна стъпка в битката за първото място в германската Бундеслига, след като завърши 1:1 с Кьолн на "Алианц Арена“. Домакините успяха да заличат ранния си пасив, но не намериха път към победното попадение и загубиха две ценни точки.

Двубоят трябваше да бъде специален за баварците заради завръщането на старши треньора Венсан Компани, който отново застана край страничната линия след близо месец отсъствие заради здравословни проблеми. Белгийският специалист се възстанови от възпаление на мозъчните обвивки, но завръщането му беше помрачено от контузиите на две от големите звезди на отбора - Хари Кейн и Майкъл Олисе.

Равенството може да струва на Байерн и лидерската позиция в първенството. Борусия Дортмунд получи възможност да излезе начело в класирането, ако спечели утрешното си гостуване срещу Борусия Мьонхенгладбах.

Байерн пое контрола върху топката още след първия съдийски сигнал, докато футболистите на Кьолн се прибраха дълбоко в собствената си половина и разчитаха предимно на дълги подавания към Саид Ел Мала.

В 4-ата минута Майкъл Олисе изпълни ъглов удар, но вратарят на гостите Марвин Швебе боксира топката и предотврати опасността.

Минута по-късно домакините създадоха и първото си сериозно положение. Йозуа Кимих центрира прецизно към точката за изпълнение на дузпа, където Хари Кейн се извиси и насочи топката с глава към лявата греда. Попадение обаче нямаше, а страничният съдия сигнализира за засада.

Баварците продължиха да търсят пролуки в отбраната на Кьолн. В 8-ата минута топката достигна до Браун по левия фланг, но той не успя да преодолее Себулонсен в наказателното поле.

Гостите също опитаха да организират атаки, но трудно задържаха притежанието. В 9-ата минута Симпсън-Пюзи загуби топката след рискован дрибъл пред собственото си наказателно поле срещу Ленарт Карл и Хари Кейн. Защитникът обаче реагира бързо и попречи на английския нападател да отправи удар.

Въпреки натиска, изненадващо Кьолн откри резултата след бърза контраатака в 12-ата минута, при която Саид Ел Мала намери Майки Мур, той с лекота преодоля Урбиг и с десния крак изпрати топката в мрежата на Байерн Мюнхен.

В 20-ата минута Байерн Мюнхен понесе тежък удар, след като Хари Кейн беше принудително заменен заради контузия в глезена. Носителят на "Златната топка" пострада при единоборство със Себулонсен в наказателното поле на Кьолн. Кейн опита да продължи, но след оказаната медицинска помощ напусна терена накуцвайки, а на негово място се появи Том Бишоф.

Байерн Мюнхен продължи да търси изравнителното попадение, но изпитваше сериозни затруднения срещу добре организираната защита на Кьолн. В 22-ата минута Йозуа Кимих отправи удар от границата на наказателното поле, но топката премина на около метър над напречната греда.

Три минути по-късно появилият се като резерва Том Бишоф също опита късмета си, но слабият му изстрел премина покрай десния страничен стълб.

В 37-ата минута Байерн Мюнхен възстанови равенството след прецизен удар на Натаниел Браун. Том Бишоф подаде към своя съотборник пред наказателното поле, а той се обърна и с техничен изстрел с левия крак от дъгата изпрати топката в долния десен ъгъл на вратата на Кьолн за 1:1.

В началото на второто полувреме Байерн Мюнхен извърши принудителна смяна, след като Майкъл Олисе не успя да продължи заради травмата, получена преди почивката. На негово място се появи 19-годишният Тим Биндер, който направи дебюта си в Бундеслигата.

Кьолн продължи да създава опасности и в 51-вата минута Саид Ел Мала проби отляво и подаде към Майки Мур, но ударът на англичанина попадна право в ръцете на Йонас Урбиг. Три минути по-късно Ленарт Карл беше близо до попадение за Байерн, след като получи подаване от Конрад Лаймер и стреля опасно покрай левия страничен стълб.

В 57-ата минута Урбиг се превърна в герой за домакините с две последователни спасявания. След загубена топка от Йозуа Кимих Майки Мур организира бърза атака и намери Саид Ел Мала, чийто мощен удар беше отразен от вратаря. При добавката Линтон Майна стреля от воле към левия ъгъл, но Урбиг демонстрира отличен рефлекс и предотврати второ попадение за гостите.

В 70-ата минута Джамал Мусиала се завърна в игра за Байерн Мюнхен след повече от два месеца отсъствие, заменяйки Конрад Лаймер. Малко по-късно на терена се появи и Ким Мин-дже на мястото на Дайо Упамекано.

В 76-ата минута Александър Павлович беше близо до второ попадение за домакините, но ударът му от границата на наказателното поле премина на сантиметри от левия страничен стълб. Четири минути по-късно Мусиала получи подаване от Ленарт Карл и стреля опасно, но след рикошет в Себулонсен топката премина покрай дясната греда.

В 82-ата минута Кьолн пропусна отлична възможност отново да поведе. Павлович допусна груба грешка при изнасянето на топката, а Себулонсен се възползва и подаде по земя към Саид Ел Мала. Нападателят се озова на стрелкова позиция пред малкото наказателно поле, но не успя да намери очертанията на вратата, изпращайки топката покрай левия страничен стълб.

В заключителните минути Байерн Мюнхен продължи да търси победното попадение, но защитата на Кьолн устоя на натиска.

The points are shared at the Allianz Arena https://t.co/QYxBG9ISo0 — FC Bayern (@FCBayernEN) November 20, 2026

Така срещата завърши 1:1, а гостите си тръгнаха с ценна точка от Мюнхен в борбата за оставане в елита.