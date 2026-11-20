Италианският национал Мойзе Кийн ще отсъства поради контузия поне два месеца, съобщи в петък треньорът му в Комо Сеск Фабрегас. Кийн може да пропусне мачовете от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен и Барселона.

26-годишният италиански нападател получи контузия в десния крак по време на мача срещу Белгия в Лигата на нациите тази седмица, но най-новият проблем е с левия крак, поясни Фабрегас.

По-рано от Комо съобщиха, че Кийн се нуждае от лечение на контузия, получена на тренировка след завръщането му от националния отбор. В първия си сезон в Шампионската лига Комо се адаптира изключително бързо, като записа победа с 9:1 като гост на Ланс и две победи с 4:1 у дома срещу Манчестър Юнайтед и Лайпциг.

Комо заема четвърто място в класирането с 36 отбора преди домакинския мач срещу АЕК Атина във вторник. Груповата фаза за Комо приключва с мач срещу Бетис следващия месец, а през януари отборът ще се изправи последователно срещу шампиона ПСЖ – един от бившите клубове на Кийн – и Барселона.