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Арсенал удържа натиска на Славия Прага и триумфира с голове през първата част

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
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За пореден път "артилеристите" впечатлиха с играта си в защита, след като домакините застрашиха серозно вратата им.

Арсенал
Снимка: БТА
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Арсенал победи Славия Прага с 2:1 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Възпитаниците на Микел Артета стигнаха до трите точки с голове през първото полувреме.

"Артилеристите" откриха резултата на стадион "Фортуна Арена" в Прага в 9-ата минута. Виктор Гьокереш изведе Нони Мадуеке сам срещу вратаря и фланговият футболист изпрати топката между краката на вратаря Назар Домчак.

Шампионът на Англия продължи да атакува, като Назар Домчак отрази изстрели на Виктор Гьокереш и Микел Мерино. Шведът все пак удвои преднината на лондончани в 38-ата минута. Именно Мерино изведе своя съотборник в наказателното поле и нападателят прати топката в далечния ъгъл за 2:0.

След почивката домакините заиграха далеч по-смело в преден план, но дълго не успяваха да преодолеят Давид Рая. Стражът на гостите се справи с изстрели на Оскар Кубяк и Микулаш Конечни.

Футболистите на Индрих Тръпишовски все пак стигнаха до почетен гол в последната минута на редовното време. Виктор Новак засече центриране във вратарското поле на Давид Юрасек.

Арсенал заема 3-ото място в класирането с актив от 10 пункта. Славия Прага остава на 34-ата позиция в подреждането с 1 точка.

#Манчестър Сити

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