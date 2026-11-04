Фенербахче надви Ливърпул след обрат във втория мач под ръководството на Дирк Кайт

Във втория си мач начело на Фенербахче Дирк Кайт изведе възпитаниците си до победа над бившия си отбор.
Фенербахче победи Ливърпул с 3:2 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Футболистите на бившия футболист на Ливърпул Дирк Кайт стигнаха до трите точки след обрат през второто полувреме.
Английският тим откри резултата в Истанбул в 25-ата минута чрез защитника Трей Ньони, но в 29-ата юношата на Манчестър Юнайтед Мейсън Грийнууд изравни.
В 69-ата минута Ливърпул си върна аванс след гол с глава на Александър Исак, но четири след това Арчи Браун направи резултата 2:2 след центриране на Н'Голо Канте и неумела намеса на защитата на мърсисайдци.
Косовският таран Ведад Муричи донесе успеха на "фенерите" в 79-ата минута, когато надскочи трима бранители на гостите и с глава не остави шансове на вратаря Алисон Бекер.
За Фенербахче това е първа победа в турнира и с 5 точки тимът се изкачи на 19-ото място. Ливърпул пък допусна първа грешна стъпка и с 9 пункта е на петата позиция.