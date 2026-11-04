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Фенербахче надви Ливърпул след обрат във втория мач под ръководството на Дирк Кайт

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Във втория си мач начело на Фенербахче Дирк Кайт изведе възпитаниците си до победа над бившия си отбор.

Фенербахче
Снимка: БТА
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Фенербахче победи Ливърпул с 3:2 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Футболистите на бившия футболист на Ливърпул Дирк Кайт стигнаха до трите точки след обрат през второто полувреме.

Английският тим откри резултата в Истанбул в 25-ата минута чрез защитника Трей Ньони, но в 29-ата юношата на Манчестър Юнайтед Мейсън Грийнууд изравни.

В 69-ата минута Ливърпул си върна аванс след гол с глава на Александър Исак, но четири след това Арчи Браун направи резултата 2:2 след центриране на Н'Голо Канте и неумела намеса на защитата на мърсисайдци.

Косовският таран Ведад Муричи донесе успеха на "фенерите" в 79-ата минута, когато надскочи трима бранители на гостите и с глава не остави шансове на вратаря Алисон Бекер.

За Фенербахче това е първа победа в турнира и с 5 точки тимът се изкачи на 19-ото място. Ливърпул пък допусна първа грешна стъпка и с 9 пункта е на петата позиция.

#Фенербахче

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