Манчестър Сити се бори до края за трудна победа като гост на РБ Лайпциг

Манчестър Сити победи РБ Лайпциг с 3:2 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Домакините на два пъти изравниха резултата, но "гражданите" все пак се поздравиха с успеха.

През първото полувреме на стадион "Ред Бул Арена" в Лайпциг гостите отправиха само един точен удар, но не с него откриха резултата. В 37-ата минута Кастело Лукеба си отбеляза автогол, в опит да пресече подаване по земя в наказателното поле на Нико О'Райли.

Четири минути след началото на втората част домакините възобновиха равенството. Всички очакваха центриране от Ридле Баку, но вместо това десният бек прати топката във вратата с удар от нищожен ъгъл.

"Гражданите" върнаха преднината си в 58-ата минута. Енцо Фернандес засече с глава центриране на Илиман Ндиай в пеналтерията.

Футболистите на Мартин Демикелис показаха своята борбеност и повторно изравниха резултата в 62-ата минута. Антонио Нуса овладя подаване на Кристофър Нкунку и се разписа с шут по земя в далечния ъгъл.

Ерлинг Холанд оформи крайния резултат в 78-ата минута. Нападателят завърши многоходова атака на тима, като засече подаване по земя на Елиът Андерсън във вратарското поле.

Като по чудо до края на двубоя на падна нов гол. Давид Раум и Раян Шерки стреляха в напречната греда, а попадение на Браян Груда не бе зачетено заради засада.

Манчестър Сити заемда 7-ото място в класирането с актив от 9 пункта. РБ Лайпциг се намира на 30-ата позиция в подреждането с 3 точки.