БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид спечели гостуването си на АЕК след обрат и гол в добавеното време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Гол на капитана Федерико Валверде донесе трите точки на "белия балет".

Реал Мадрид
Снимка: БТА
Слушай новината

С гол на своя капитан Федерико Валверде в добавеното време Реал Мадрид победи с 3:2 гръцкия АЕК в Атина в среща от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

"Белите", водени своя мениджър Жозе Моуриньо, бяха догонващи в резултата през почти цялото време, но успяха да вземат аванс само минута преди последния съдийски сигнал.

АЕК, който отстрани българския шампион Левски в плейофния кръг на турнира, поведе на два пъти, но домакините не успяха да задържат аванса си и остават със само 3 точки в актива си.

Абубакар Койта даде преднина на АЕК в 12-ата минута. В 26-ата Джуд Белингам прати топката във вратата на "жълто-черните", но попадението му бе отменено заради засада.

Шест минути след това англичанинът отново намери мрежата и този път нямаше какво да го лиши от попадението му за 1:1.

През второто полувреме играта стана още по-отворена, а АЕК издебна своя шанс и в 75-ата минута Ставро Пило отбеляза за 2:1 с удар от ъгъла на вратарското поле, който мина между краката на Тибо Куртоа.

Преднината на домакините обаче оцеля само три минути, тъй като в 78-мата минута Килиан Мбапе бе точен за 2:2.

Във втората минута от добавените три Федерико Валверде донесе победата на Реал с далечен удар.

С успеха тимът на Моуриньо събра 12 точки и заема второто място, като изостава от лидера Пари Сен Жермен единствено по голова разлика. АЕК Атина е на 30-о място във временното класиране.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #АЕК Атина #Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
3
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
4
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
5
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
6
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Футбол

Манчестър Сити се бори до края за трудна победа като гост на РБ Лайпциг
Манчестър Сити се бори до края за трудна победа като гост на РБ Лайпциг
Арсенал удържа натиска на Славия Прага и триумфира с голове през първата част Арсенал удържа натиска на Славия Прага и триумфира с голове през първата част
Чете се за: 01:40 мин.
Фенербахче надви Ливърпул след обрат във втория мач под ръководството на Дирк Кайт Фенербахче надви Ливърпул след обрат във втория мач под ръководството на Дирк Кайт
Чете се за: 01:17 мин.
Маркус Гиздол: Графикът е малко луд, но не се оплакваме Маркус Гиздол: Графикът е малко луд, но не се оплакваме
Чете се за: 03:17 мин.
Никола Попов ще ръководи Вечното дерби между Левски и ЦСКА Никола Попов ще ръководи Вечното дерби между Левски и ЦСКА
Чете се за: 03:32 мин.
Адриан Семенец: Левски обича да атакува, но изпитва трудности в защита Адриан Семенец: Левски обича да атакува, но изпитва трудности в защита
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70% Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70%
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Протести в Дания на учащи срещу плановете за орязване на стипендии
Чете се за: 00:45 мин.
По света
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:05 мин.
Вдигане на тежести
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ