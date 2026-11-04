Реал Мадрид спечели гостуването си на АЕК след обрат и гол в добавеното време

С гол на своя капитан Федерико Валверде в добавеното време Реал Мадрид победи с 3:2 гръцкия АЕК в Атина в среща от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

"Белите", водени своя мениджър Жозе Моуриньо, бяха догонващи в резултата през почти цялото време, но успяха да вземат аванс само минута преди последния съдийски сигнал.

АЕК, който отстрани българския шампион Левски в плейофния кръг на турнира, поведе на два пъти, но домакините не успяха да задържат аванса си и остават със само 3 точки в актива си.

Абубакар Койта даде преднина на АЕК в 12-ата минута. В 26-ата Джуд Белингам прати топката във вратата на "жълто-черните", но попадението му бе отменено заради засада.

Шест минути след това англичанинът отново намери мрежата и този път нямаше какво да го лиши от попадението му за 1:1.

През второто полувреме играта стана още по-отворена, а АЕК издебна своя шанс и в 75-ата минута Ставро Пило отбеляза за 2:1 с удар от ъгъла на вратарското поле, който мина между краката на Тибо Куртоа.

Преднината на домакините обаче оцеля само три минути, тъй като в 78-мата минута Килиан Мбапе бе точен за 2:2.

Във втората минута от добавените три Федерико Валверде донесе победата на Реал с далечен удар.

С успеха тимът на Моуриньо събра 12 точки и заема второто място, като изостава от лидера Пари Сен Жермен единствено по голова разлика. АЕК Атина е на 30-о място във временното класиране.