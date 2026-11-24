Кристиано Роналдо записа поредното си историческо постижение при победата на Ал Насър с 2:1 над катарския Ал Сад в среща от петия кръг на основната фаза на азиатската Шампионска лига.

На стадион "Ал Ауал Парк“ в Рияд португалската звезда откри резултата в 13-ата минута от дузпа, която сам спечели. Второто попадение за саудитския тим бе дело на неговия сънародник Жоао Феликс в 52-ата минута.

С реализирания наказателен удар Роналдо сложи край на серията си от пропуски от бялата точка с екипа на Ал Насър през настоящия сезон. Португалецът не успя да реализира предишните си две дузпи в саудитското първенство - срещу Неом през октомври и при поражението с 1:3 от Ал Ахли миналия петък.

Според статистическата платформа Opta това бе първият случай, в който Роналдо пропусна два последователни наказателни удара в шампионата на Саудитска Арабия, откакто се присъедини към Ал Насър през януари 2023 година.

Попадението срещу Ал Сад бе под номер 17 за португалеца с екипа на Ал Насър в азиатската Шампионска лига. По този начин той изпревари досегашния клубен рекордьор Абдеразак Хамдала, който има 16 гола в надпреварата за саудитския тим.

За Роналдо това бе и второ попадение в турнира през настоящата кампания, след като се разписа при победата с 3:1 над узбекистанския Нефтчи във втория кръг.

Петкратният носител на "Златната топка“ вече има 987 гола в професионалната си кариера и се доближи на едва 13 попадения от забележителната граница от 1000 гола.