Капитанът и нападател на Сенегал Садио Мане отговори на решението на Спортния арбитражен съд за възстановяване на финала за Купата на африканските нации през 2025 г. Магистратите постановиха, че резултатът от мача, игран на 18 януари 2026 г. в Рабат, трябва да остане валиден: Сенегал победи Мароко с 1:0 след продължения.

„Решението на Спортния армитражен съд, с което се възстанови титлата от Купата на африканските нации за Сенегал, ни изпълва с радост. Благодаря на моите съотборници. Знам за усилията и жертвите, които всеки от тях положи за тази втора звезда. Изказвам уважението и подкрепата си към мароканския народ и играчите на мароканския национален отбор. Те изиграха прекрасен турнир и могат да се гордеят с него. Пожелавам им всичко най-добро за в бъдеще. Сенегал и Мароко са две братски нации. Нека страстта ни към футбола продължи да ни сближава. Поздравления за всички сенегалци. Тази победа е и ваша“, цитира Мане журналистът Фабрицио Романо.

На 17 март Апелативният комитет на Конфедерацията за африкански футбол (КАФ) отсъди служебна загуба с 0:3 на Сенегал във финала за Купата на африканските нации срещу Мароко, тъй като Мане и съотборниците му напусна терена в знак на протест срещу дузпа, отсъдена за мароканците в добавеното време на мача.