Защитникът на Манчестър Юнайтед Лени Йоро няма да бъде наказан за червения картон, който получи при тежката загуба с 0:4 от Ливърпул на "Анфийлд“ в неделя. "Червените дяволи“ обжалваха успешно съдийското решение, съобщава Ройтерс.

Френският футболист беше отстранен от игра още в осмата минута на двубоя от Висшата лига, след като извърши нарушение срещу нападателя на домакините Александър Исак непосредствено пред наказателното поле.

От последвалия пряк свободен удар Доминик Собослай откри резултата, а Манчестър Юнайтед трябваше да доиграе почти цялата среща с човек по-малко.

"Наказанието на играча от един мач е отменено след успешно обжалване на неправомерното му отстраняване от игра“, се казва в официалното съобщение на Футболната асоциация на Англия.

От Независимата регулаторна комисия уточниха, че писмените мотиви за решението ще бъдат публикувани на по-късен етап.

Новият старши треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино, който дебютира начело на отбора именно срещу Ливърпул, изрази несъгласието си със съдийското решение още след края на двубоя.

Аржентинският специалист беше категоричен, че нарушението на Йоро не е заслужавало червен картон, тъй като Александър Исак не е владеел топката. Според наставника ранното отстраняване на защитника е променило изцяло хода на срещата.

След успешното обжалване Лени Йоро ще бъде на разположение на Почетино за следващия двубой на Манчестър Юнайтед във Висшата лига.