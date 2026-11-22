Ливърпул продължава да затвърждава мнението, че се намира в добра форма по пътя към втория пореден успех във Висшата лига. Селекцията на Андони Ираола постави на колене Манчестър Юнайтед с 4:0 в среща от 11-ия кръг, изиграна на "Анфийлд".

В автори на попаденията за "мърсисайдци" се превърнаха Доминик Собослай, Флориан Виртц, Рио Нгумоа и Виктор Муньос. Ситуацията за гостите придоби лош привкус още на старта, когато Лени Йоро получи директен червен картон. По този начин "червените" помрачиха дебюта на Маурисио Почетино начело на отбора от Манчестър. Освен това домакините нанесоха пета згуба на "червените дяволи", които имат само една победа от началото на сезона в английския елит.

"Мърсисайдци" се намират на четвъртото място във временното класиране с 21 точки, а "червените дяволи" заемат незавидната 19-та позиция с едва 8, с което продължават да са в зоната на изпадащите. На 29 ноември (неделя) Ливърпул спори в Евертън, докато Юнайтед ще домакинства на Брентфорд ден по-рано.

Remarkable, @LFC https://t.co/34t3D1FH5B — Premier League (@premierleague) November 22, 2026

Положения не липсваха още в дебютните минути. Първото бе за гостите в петата минута, когато Бруно Фернандеш стреля от пряк свободен удар, но топката премина встрани. Домакините отговориха с първа чиста възможност минута по-късно. Брадли Баркола проби и пусна към Александър Исак, който стреля некачествено, а Сене Ламенс изби. Последва корнер и Върджил Ван Дайк засече с глава, но стражът улови.

В 8-мата минута положението за „червените дяволи“ се влоши. Домакинският отбор атакува, а Исак игра с топката и бе фаулиран от Лени Йоро. Самюел Барет не се замисли и показа директен червен картон на последния. 2 минути по-късно Доминик Собослай стреля от прекия свободен удар и не остави шанс на Ламенс, откривайки резултата за „мърсисайдци“.

3 минути след това „червените“ ликуваха за втори път. Рио Нгумоа проби и асистира на Флориан Виртц, който засече от въздиха и прати топката в гредата, а тя на свой ред за втори път се оплете в мрежата на Ламенс.

В 16-та минута домакините бяха на път да вкарат трети гол. Исак проби, преодоля Матайс Де Лихт и стреля, но Ламенс спаси.

В 34-та минута ново положение, дело на „мърсисайдци“, завърши с неточен удар на Нгумоа от границата на наказателното поле.

„Червените дяволи“ направиха опит да се отърсят от шока в средата на полувремето. Юри Тилеманс стреля и топката премина на сантиметри от вратата след рикошет в Алексис Мак Алистър. Последва корнер и Фернандеш стреля, като Алисън улови без проблеми.щ

В 39-та минута Мак Алистър шутира от границата на наказателното поле и изпробва рефлексите на Ламенс, който спаси.

Това бе и всичко най-интересно за първото полувреме.

Домакинският отбор бе по-активен и в хода на второто полувреме. В 59-та минута Виртц и Баркола разиграха, като последният опропасти чудесна възможност.

Поредна грешка на Де Лихт позволи на Исак да се озове сам и да стреля, но неточно. Впоследствие Баркола се справи с Де Лихт, но и той шутира над вратата.

Усилията на „червените“ се увенчаха с трети гол в 66-та минута. Мейсън Маунт сбърка в половината на домакините. Баркола напредна и пусна по земя към Нгумоа, който също се разписа.

В 75-та минута Ламенс се намеси след удари на Исак и Собослай. Последва и удар с глава на Ван Дайк, а топката премина встрани.

7 минути по-късно „мърсисайдци“ направиха пълно унижението на своя съперник. Поредна грешка на Де Лихт бе достатъчно за Джоуша Зикрзее да загуби топката от Ван Дайк. Виктор Муньос направи двойно подаване с Виртц и с далечен удар също разстреля Ламенс.