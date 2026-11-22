Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволство от победата с 4:1 над Локомотив София в среща от 15-ия кръг на Първа лига. Испанският специалист подчерта значението на успеха след поражението с 0:3 от ЦСКА преди паузата за националните отбори и благодари на привържениците за подкрепата.

"Беше много важно днес да се завърнем на победния път. След като си загубил последния мач, особено срещу противника, срещу когото играхме, беше важно да победим. Искам да поздравя феновете и да им благодаря, защото никога не е лесно да дойдеш да подкрепиш отбора след подобна загуба. Помогнаха ни много“, заяви Веласкес.

Наставникът на "сините“ отчете положителните моменти в представянето на отбора, но призна, че има аспекти от играта, които се нуждаят от подобрение.

"В нито един турнир не е лесно да вкараш четири гола. Трябва да поставим нещата в контекст и да отдадем заслуженото на футболистите. През първото полувреме редувахме интересни моменти с такива, в които не разбирахме достатъчно добре как и къде да атакуваме свободните пространства“, коментира испанецът.

Веласкес обясни, че схемата 3-5-2 на Локомотив София е създала определени затруднения за неговия състав, което е наложило промени в начина на пресиране.

"Те имаха числено предимство в средата на терена и трябваше да променим пресата. Доволен съм от начина, по който футболистите разбраха това. През второто полувреме беше важно да запазим правилната енергия и концентрация, за да стигнем до третия гол. Отборът го направи. Има неща, които трябва да подобрим, но най-важни са победата и трите точки“, допълни той.

Треньорът на Левски коментира и завръщането на някои футболисти след контузии, като обърна специално внимание на Акрам Бурас и Асен Митков.

"Щастлив съм за играчите, които се връщат от контузии. За Акрам бях леко притеснен, защото му дадохме доста минути. Важно беше да го заменим, но той се представи добре и натрупа ценни игрови минути. Асен също се завърна и влезе с много желание и енергия“, заяви Веласкес.

Испанският специалист погледна и към предстоящото гостуване на Олимпик Марсилия в Лига Европа. С ирония той коментира разликата във финансовите възможности между двата клуба, след което подчерта, че Левски ще подходи с амбиция към срещата.

"Да, искаме да отидем в Марсилия и да спечелим с 6:0, защото имаме много по-голям бюджет от тях и със сигурност това ще се случи“, заяви иронично Веласкес. "Цялата отговорност е върху Марсилия. Ние ще отидем там с ясната представа какво искаме да покажем. Естествено, искаме да спечелим, но знаем, че това ще бъде изключително труден мач, още повече че не играем на нашия стадион. Имаме големи амбиции, но знаем къде се намираме. Идеята ни е да се представим добре и защо не да спечелим“, допълни наставникът.

Веласкес внесе яснота и около раздялата с Оливер Камдем, като заяви, че прекратяването на договора е било желание и на двете страни.