Хъл Сити постигна драматична победа с 2:0 над Брайтън в двубой от английската Висша лига. Домакините стигнаха до трите точки след две попадения на Оливър Макбърни в добавеното време, въпреки че гостите контролираха играта през по-голямата част от срещата.

Брайтън имаше териториално преимущество и създаде редица положения пред противниковата врата. Ясин Аяри и Диего Гомес бяха сред най-активните футболисти в нападение, докато Паскал Грос диктуваше темпото в средата на терена.

Основна пречка пред гостите обаче се оказа вратарят на Хъл Сити Константинос Цолакис. Гръцкият страж направи серия от впечатляващи спасявания и запази мрежата си суха, въпреки натиска на Брайтън.

Решаващият момент настъпи в 89-ата минута, когато гостите останаха с човек по-малко. Кощиня задържа откъсващ се съперник и получи втори жълт картон, оставяйки Брайтън с десет футболисти в заключителните минути.

Хъл Сити се възползва от численото си предимство и в 92-ата минута откри резултата. Люка Дурна-Гуат подаде към Оливър Макбърни, който преодоля защитата на гостите и даде преднина на домакините.

Само три минути по-късно Макбърни се разписа за втори път. След асистенция на Мохамед Белуми нападателят изпрати топката в опразнената врата и оформи крайното 2:0.

С победата Хъл Сити събра 14 точки и се изкачи на 11-ото място в класирането. Брайтън остава шести с 22 пункта, след като пропусна възможността да съкрати изоставането си от лидера Арсенал.