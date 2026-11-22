Барселона постигна драматична победа с 3:2 над Виляреал в двубой от 13-ия кръг на испанската Ла Лига. Воденият от Ханзи Флик тим изоставаше с 0:2 още в шестата минута, но успя да осъществи пълен обрат след почивката и да запази лидерската си позиция в класирането.

Гостите шокираха "Камп Ноу“ още в четвъртата минута. Фермин Лопес допусна грешка при подаване, от която се възползва Тейджън Бюканън. Канадецът отправи мощен удар и преодоля Жоан Гарсия за 1:0.

Само две минути по-късно Виляреал удвои аванса си. Тани Олувасейи получи извеждащо подаване, проникна в наказателното поле и с категоричен завършващ удар направи резултата 2:0.

Барселона постепенно пое инициативата и получи отлична възможност да намали изоставането си в 20-ата минута. След намеса на ВАР главният съдия отсъди дузпа за нарушение срещу Ламин Ямал. Младият испанец обаче пропусна от бялата точка, изпращайки топката покрай вратата.

До почивката каталунците продължиха да търсят попадение, но вратарят Петер Гулачи и защитата на Виляреал запазиха преднината на гостите.

След подновяването на играта натискът на Барселона се засили. В 55-ата минута Жоао Кансело разтресе гредата, а две минути по-късно Жерар Мартин върна надеждите на домакините. Защитникът засече центриране на Педри и намали резултата на 1:2.

Обратът продължи в 60-ата минута, когато Ламин Ямал намери Фермин Лопес в наказателното поле, а полузащитникът се реваншира за грешката си при първото попадение на Виляреал и изравни за 2:2.

Само шест минути по-късно Барселона стигна и до победния гол. Ерик Гарсия отправи остро подаване към вратата, а защитникът на гостите Пау Наваро не успя да изчисти топката и я изпрати в собствената си мрежа за 3:2.

В заключителните минути домакините имаха възможности да увеличат преднината си, но Гулачи се намеси успешно след удари на Антъни Гордън и Дани Олмо.

Двубоят завърши с напрежение, след като Фермин Лопес получи червен картон на резервната скамейка заради протести, а в добавеното време Пау Наваро беше изгонен за втори жълт картон.

WHAT A COMEBACK!!! https://t.co/ygFati5b7J — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2026

С успеха Барселона събра 36 точки и запази аванса си от три пред Реал Мадрид на върха в класирането. Виляреал остана с 15 точки след 13 изиграни срещи.