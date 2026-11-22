Бъдещето на Джамал Мусиала в Байерн Мюнхен остава несигурно заради сериозните здравословни проблеми на германския национал. Членът на Надзорния съвет на баварците Карл-Хайнц Румениге призна, че клубът трябва да обмисли всички възможни сценарии, включително евентуална раздяла с 23-годишния футболист.

Мусиала преминава през един от най-трудните периоди в професионалната си кариера. Плеймейкърът пропусна половината от миналия сезон заради тежка контузия, а след завръщането си на терена отново получи травма.

Ситуацията се усложни допълнително по време на предсезонната подготовка, когато германският национал припадна два пъти. Последвалите медицински изследвания установиха неврологично заболяване, което поставя под въпрос възможността му да се завърне към предишното си спортно ниво.

"Той има проблеми, свързани със здравето. Всички знаят, че има и договор за много пари. Като клуб ние сме длъжни да мислим върху тази ситуация. По мое мнение това е наша отговорност и го намирам за съвсем нормално“, заяви Румениге, цитиран от ДПА.

Бившият германски национал не изключи възможността Байерн да потърси решение чрез трансфер, макар да призна, че подобен ход би бил труден за осъществяване при настоящите обстоятелства.

"Изходящ трансфер не е немислим. Имаме съмнения дали можем да го върнем на предишното му ниво. Не мога да си представя обаче друг клуб да иска такъв трансфер в сегашната ситуация. Ние трябва да мислим върху финансовите последици от всичко това“, допълни той.

Изказването на Румениге показва, че ръководството на Байерн Мюнхен е изправено пред сложно решение, в което трябва да бъдат отчетени както здравословното състояние на футболиста, така и финансовите ангажименти на клуба.