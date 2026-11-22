Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш разкри, че клубът му е предложил нов договор, но смята, че „сега не е подходящият момент“ за разговори относно бъдещето му.

32-годишният полузащитник има контракт до края на сезона, като клубът разполага с опция да го удължи с още 12 месеца – до 2028 г.

„Клубът ми предложи нов договор, така че смятам, че от тяхна страна това показва желанието да остана. В момента обаче няма преговори. Видях, че някои хора пишат как съм поискал повече пари или по-дълъг договор. Ако исках повече пари, нямаше да бъда тук. Имах възможност да отида на място, където щях да печеля много повече, отколкото в Манчестър Юнайтед. Можех да бъда и на място с много по-топъл климат от Манчестър. Преди две лета, преди три лета, както и миналото лято, винаги съм имал възможност да си тръгна, но всеки път избирах да остана тук“, заяви Фернандеш пред Sky Sports.

Изпълнителният директор на Манчестър Юнайтед Омар Берада наскоро също коментира ситуацията с договора на капитана, като заяви: „Вярно е, че водим разговори относно новия му договор, но предпочитам да запазя това в тайна“.

Фернандеш има 75 гола във Висшата лига, откакто пристигна от Спортинг през 2020 г. През миналия сезон той постави рекорд по брой асистенции в рамките на една кампания в английския елит.