Нападателят на Пари Сен Жермен Дезире Дуе е с контузия на предната кръстна връзка на дясното коляно, съобщи в събота френското издание „Екип“. 21-годишният футболист беше изнесен на носилка през първото полувреме на двубоя срещу Ница.

Според информацията на френската медия Дуе трябваше да премине медицински изследвания в неделя, които да установят точната степен на увреждането и дали става въпрос за пълно скъсване на връзката. От ПСЖ се опасяват, че нападателят ще отсъства от терените поне шест месеца, твърди „Екип“.

Журналистът Фабрицио Романо също съобщи, че се очаква парижани да потвърдят травма на предната кръстна връзка. До ранните часове на неделя обаче клубът все още не беше обявил официална диагноза.

Дуе се контузи в 39-ата минута, когато се обърна, за да предпази топката от полузащитника на Ница Софиан Диоп. При движението десният му крак поддаде, без да има контакт със съперник, съобщи ESPN. Футболистът веднага се хвана за дясното коляно и беше изнесен на носилка, а на негово място в игра се появи Феран Торес.

След двубоя треньорът на ПСЖ Луис Енрике заяви, че клубът трябва да изчака резултатите от медицинските изследвания.

„Ще трябва да изчакаме до утре, за да разберем точното естество на контузията. Но травмата е сериозна, видяхме кадрите. Това е част от живота на професионалния футболист. Трябва да осъзнаеш, че подобни неща са част от кариерата и да ги приемеш“, коментира испанският специалист.

„Той е тъжен и притеснен. Ще се завърне два пъти по-силен, в това нямам никакво съмнение“, добави Енрике.

Контузията на Дуе идва само месец след скъсването на предната кръстна връзка на дясното коляно на Хвича Кварацхелия в мача срещу Барселона на 20 октомври. В същия двубой травми в бедрото получиха Усман Дембеле и капитанът Маркиньос, макар че Дембеле се появи като резерва срещу Ница.

В сряда Пари Сен Жермен приема Рома в среща от Шампионската лига.