Шалке 04 продължава да изпитва сериозни затруднения пред собствена публика, след като завърши 0:0 срещу Щутгарт в двубой от десетия кръг на германската Бундеслига. Тимът от Гелзенкирхен все още няма домакинска победа през сезона, като записа трето нулево равенство в петте си срещи на "Фелтинс Арена“.

Спечелената точка не помогна особено на "кралскосините“, които остават на 16-ото място в класирането със 7 точки, колкото има и намиращият се непосредствено зад тях Унион Берлин. Щутгарт заема осмата позиция с 13 точки, на две от шестия Вердер Бремен, който се намира в зоната на местата за европейските клубни турнири.

Домакините започнаха по-активно срещата и още през първото полувреме създадоха няколко добри възможности за откриване на резултата. Най-голямата заплаха за защитата на Щутгарт беше Адил Аушиш, който на два пъти опита удари от дистанция.

При втория му опит, отправен от границата на наказателното поле, вратарят на гостите Денис Займен се намеси решително и с върха на пръстите си предотврати попадение.

Щутгарт също имаше своите моменти пред противниковата врата, но неточността в завършващата фаза попречи на "швабите“ да поведат.

След почивката Шалке продължи да бъде по-активният отбор и да търси първата си домакинска победа за сезона. Аушиш отново се оказа сред най-дейните футболисти на терена, но опитите му така и не доведоха до гол.

От своя страна Щутгарт трудно създаваше опасности пред вратата на Лорис Кариус. Една от малкото възможности за гостите се откри пред Дениз Ундав, чийто удар обаче попадна право в ръцете на стража на Шалке.