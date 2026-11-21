Рома постигна убедителна победа с 5:1 при гостуването си на Парма в двубой от италианската Серия А. Големият герой за столичани беше нидерландският нападател Дониел Мален, който отбеляза четири попадения и изигра ключова роля за успеха на своя тим.

С трите точки „вълците“ събраха актив от 30 и се доближиха само на две от лидера Лацио. Рома изпревари с две точки Интер, който обаче има мач по-малко.

Гостите получиха сериозно подсилване преди срещата със завръщането на Пауло Дибала и вратаря Миле Свилар, който отсъстваше два месеца. На разположение отново бяха и Ману Коне и Джанлука Манчини.

Рома откри резултата в 39-ата минута, когато Дониел Мален демонстрира отлична техника и насочи топката прецизно в долния ляв ъгъл на вратата на домакините.

Въпреки превъзходството на столичани, Парма успя да възстанови равенството в 54-ата минута. Неста Елфеге направи впечатляващ индивидуален пробив и реализира за 1:1.

Равенството обаче се запази само до заключителната част на двубоя. Между 68-ата и 71-вата минута Рома нанесе два бързи удара, които на практика решиха изхода на срещата.

Първо Мален върна преднината на гостите, а само три минути по-късно Родриго Мора увеличи резултата на 3:1. И при двете попадения вратарят на Парма Джовани Дафара успя да отрази първоначалните удари, но футболистите на Рома бяха по-съобразителни при добавките.

В 77-ата минута Мален оформи своя хеттрик, а в последната минута на редовното време се разписа за четвърти път, за да фиксира крайното 5:1.

Съществен принос за разгромния успех имаше и Уесли Франса, който участва в изграждането на четири от головете на Рома и изигра важна роля при последните две попадения на нидерландския нападател.

След поражението Парма остава на 17-ото място в класирането с 8 точки, само една над зоната на изпадащите. Тимът записа трета загуба в последните си пет шампионатни срещи.