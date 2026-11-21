Валенсия постигна важна победа в битката за оцеляване в испанската Ла Лига, след като се наложи с 1:0 при гостуването си на Райо Валекано в двубой от 13-ия кръг на първенството.

Единственото попадение в срещата отбеляза Хосе Копете в 41-вата минута, с което донесе трите точки на гостите и им помогна да се измъкнат от зоната на изпадащите.

Защитникът се разписа след изпълнение на ъглов удар, когато Хави Гера насочи топката към него, а Копете я изпрати в мрежата с мощен удар с глава.

След почивката Валенсия продължи да търси второ попадение и в 55-ата минута отново изпрати топката във вратата на домакините. Голът обаче не беше признат заради засада.

Райо Валекано опита да отговори и постепенно засили натиска си в търсене на изравнително попадение.

Най-добрата възможност за домакините дойде в 79-ата минута, когато Унай Лопес отправи опасен удар, но топката срещна гредата.

До края на срещата Валенсия успя да съхрани минималния си аванс и да стигне до ценен успех далеч от дома.

С победата тимът събра 12 точки и се изкачи до 17-ото място в класирането, непосредствено над зоната на изпадащите.

Райо Валекано остава със същия точков актив, но заема 15-ата позиция благодарение на по-добрата си голова разлика.