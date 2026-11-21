Манчестър Сити завърши 1:1 срещу Фулъм на стадион "Етихад“ в двубой от 11-ия кръг на английската Висша лига. "Гражданите“ прекъснаха серията си от три поредни поражения, но отново не успяха да стигнат до победата.

Гостите откриха резултата в 16-ата минута чрез Родриго Мунис, който се разписа с прецизен удар след добра комбинация с бившия футболист на Сити Оскар Боб.

Осем минути по-късно Ерлинг Холанд изпрати топката в мрежата на Фулъм, но попадението не беше зачетено. Главният съдия Томас Брамал прецени, че норвежкият нападател е извършил нарушение срещу вратаря Бернд Лено, а след намесата на системата ВАР първоначалното решение остана в сила.

Ситуацията предизвика недоволство сред футболистите и привържениците на домакините, които оспориха съдийската преценка.

Фулъм продължи да играе уверено и не се ограничаваше единствено със защитни действия. Отборът на Алваро Арбелоа организираше опасни атаки, като преди почивката Оскар Боб пропусна възможност да удвои преднината на гостите.

След подновяването на играта Манчестър Сити увеличи натиска си и успя да изравни в 57-ата минута. Елиът Андерсън отправи впечатляващ удар от воле, а топката премина през няколко футболисти и попадна в мрежата за 1:1.

Попадението даде допълнителен импулс на домакините, които потърсиха пълен обрат. Андерсън отново се озова на добра позиция, но ударът му с левия крак премина покрай страничния стълб.

Въпреки териториалното предимство на Сити, Фулъм продължи да създава опасности. Вратарят Джанлуиджи Донарума трябваше да се намесва решително след удари на Родриго Мунис и Калвин Баси, за да запази равенството.

Гостите демонстрираха стабилност и в защита, като Давид Афенгрубер се справи успешно в редица единоборства с Ерлинг Холанд, който не успя да се разпише.

До края на срещата двата отбора не намериха път към ново попадение и си поделиха точките.

След равенството Манчестър Сити остава на третото място във временното класиране с 22 точки от 11 мача, колкото има и вторият Брайтън, който е с двубой по-малко. Лидер е Арсенал с 27 точки от 10 срещи.

Фулъм продължи положителната си серия и вече няма загуба в пет поредни мача от първенството. Лондончани заемат 14-ата позиция с 11 точки.