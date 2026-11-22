Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола призова футболистите си да покажат най-доброто от себе си в предстоящото дерби срещу Манчестър Юнайтед от Висшата лига. Испанският специалист предупреди, че моментното класиране няма да има особено значение в сблъсъка на "Анфийлд“, който ще отбележи и дебюта на Маурисио Почетино начело на гостите.

В програмата за двубоя Ираола подчерта значението на историческото съперничество между двата клуба и отговорността, която футболистите носят пред своите привърженици.

"Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед винаги предизвиква огромно очакване, независимо кога и къде се играе. За нас е привилегия да участваме в такъв мач, но това носи и голяма отговорност. Очите на целия свят ще бъдат насочени към нас и трябва да използваме това като мотивация. Ще трябва да бъдем възможно най-близо до най-доброто си ниво“, заяви Ираола.

Испанецът настоява за пълна отдаденост от първата до последната минута, като припомни, че в предишни важни домакинства срещу Манчестър Сити и Арсенал на отбора му е липсвала ефективност в решаващите моменти.

"Трябва да бъдем напълно концентрирани от самото начало и във всеки един момент от срещата. Необходимо е да се възползваме максимално от всяка ситуация. Ако го направим, шансовете ни да постигнем резултата, който всички искаме, ще бъдат много по-големи“, допълни наставникът.

Ираола предупреди, че трудният период на Манчестър Юнайтед не бива да заблуждава неговите футболисти. Според него назначаването на Почетино може да даде допълнителен импулс на съперника.

"Не можем да си позволим да се разсейваме от това, което показва класирането. Историята на това съперничество ни е научила, че в подобни мачове тези неща нямат същото значение. Трябва да се подготвим за най-добрата версия на Манчестър Юнайтед, защото те със сигурност ще искат да покажат ново лице, особено с нов мениджър“, коментира той.

Мениджърът на Ливърпул обърна внимание и на необходимостта от подобряване на резултатите на „Анфийлд“. Въпреки доброто представяне при гостуванията, включително последната победа с 3:1 над Кристъл Палас, Ираола смята, че отборът трябва да бъде по-убедителен пред собствена публика.