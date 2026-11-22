Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш разкри, че е получил предложение за нов договор, но преговорите с ръководството временно са преустановени. Португалският национал подчерта, че в момента основният му приоритет е отборът да преодолее кризата и да започне отново да печели мачове.

Настоящият контракт на полузащитника изтича в края на сезона, но клубът разполага с опция за удължаването му с още една година – до юни 2028-а.

"Да, клубът ми предложи нов договор, което показва, че има желание да остана. Но в момента не водим преговори. Обсъждахме темата в края на миналия сезон и в началото на настоящия, но предвид ситуацията, в която се намираме, реших да оставя въпроса на заден план. Най-важното сега е Манчестър Юнайтед отново да започне да печели“, заяви Фернандеш пред "Sky Sports“.

Португалецът отхвърли и появилите се информации, че е поискал значително увеличение на заплатата си и по-дългосрочен контракт. Той подчерта, че финансовите условия не са водещият фактор при вземането на решение за бъдещето му.

"Чувах хора да казват, че съм поискал повече пари или по-дълъг договор. Ако исках повече пари, нямаше да бъда тук. Имах възможност да отида другаде, където щях да получавам много повече. Можех да бъда и на място, където времето е далеч по-топло от Манчестър“, добави капитанът.

Изказването му идва на фона на изключително трудния старт на сезона за Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи“ заемат 18-ото място във Висшата лига, след като са спечелили само един от първите си десет двубоя - най-слабото начало на кампания за клуба от четири десетилетия.

След незадоволителните резултати ръководството освободи Майкъл Карик, а за нов мениджър беше назначен Маурисио Почетино. Аржентинският специалист ще направи своя дебют начело на Манчестър Юнайтед в неделя в дербито срещу Ливърпул, който заема петото място в класирането.

Въпреки несигурността около договора си Фернандеш даде да се разбере, че желанието му е да остане на „Олд Трафорд“ и да помогне на клуба да преодолее трудния период.