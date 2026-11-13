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Бруно Фернандеш отхвърли второ предложение за нов договор с Манчестър Юнайтед

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Спорт
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Бъдещето на капитана на "червените дяволи“ остава неясно, а новият наставник Маурисио Почетино ще трябва да намери начин да върне португалеца към най-добрата му форма

Бруно Фернандеш отхвърли второ предложение за нов договор с Манчестър Юнайтед
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Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е отхвърлил второ предложение за удължаване на договора си с клуба, съобщава "Скай Спортс“. Настоящият контракт на 32-годишния португалски национал изтича през лятото на 2027 година, но ръководството на "червените дяволи“ разполага с опция за продължаването му с още един сезон.

Първото предложение е било отправено през лятото, когато са започнали преговорите между двете страни. Фернандеш обаче не е приел условията, а последвалата оферта също е била отхвърлена. Въпреки това се очаква разговорите да продължат, тъй като Манчестър Юнайтед държи да задържи своя капитан.

Ако клубът не активира опцията за удължаване на договора, португалецът ще може да преговаря с чуждестранни отбори от януари за евентуален свободен трансфер след края на сезона.

През лятото на 2025 година Фернандеш отказа изключително изгодно предложение от саудитския Ал Хилал, който беше готов почти да утрои седмичното му възнаграждение от 250 хиляди паунда и да плати около 100 милиона паунда на Манчестър Юнайтед. През август тази година Галатасарай също прояви интерес към халфа, но английският клуб категорично заяви, че той не се продава.

Фернандеш изпрати впечатляващ минал сезон, в който записа рекордните 21 асистенции във Висшата лига. Представянето му донесе отличията за футболист на годината според Асоциацията на футболните журналисти в Англия (FWA) и Асоциацията на професионалните футболисти (PFA).

През настоящата кампания обаче португалецът изпитва затруднения да поддържа същото ниво. До момента той има четири попадения, три от които отбеляза при победата над Ипсуич през август, която остава единственият успех на Манчестър Юнайтед във Висшата лига през сезона.

Напрежението около капитана се засили през октомври, когато той публично разкритикува тактическите решения на тогавашния мениджър Майкъл Карик след поражението с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Впоследствие Фернандеш остана на резервната скамейка при загубата с 0:3 от Борнемут, но по-късно двамата проведоха разговор за изглаждане на отношенията.

След уволнението на Карик португалецът публикува кратко послание в социалните мрежи, с което благодари на специалиста за съвместната им работа.

Междувременно новият старши треньор Маурисио Почетино ще има задачата да възстанови формата на Фернандеш и да го убеди да остане на „Олд Трафорд“. Аржентинецът познава качествата на полузащитника, след като още през 2019 година е проявявал интерес към привличането му, докато е бил начело на Тотнъм.

В последните два мача на Манчестър Юнайтед Фернандеш показа признаци на подобрение, като се отличи с гол и асистенция при обрата срещу Рома в Шампионската лига и равенството с Астън Вила.

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#ФК Манчестър Юнайтед #Бруно Фернандеш

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