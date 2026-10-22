Манчестър Юнайтед няма да отнема капитанската лента на Бруно Фернандеш след острите му критики

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш няма да бъде лишен от капитанската си лента и е малко вероятно да понесе дисциплинарно наказание за критиките си към треньорския щаб и тактическите решения след поражението с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Това съобщава журналистът на Sky Sports News Роб Дорсет.

Португалският национал изрази открито недоволството си след тежката загуба, като постави под въпрос част от решенията на треньорския екип и начина, по който отборът е подходил към срещата.

Според информацията на британската медия ръководството на Манчестър Юнайтед не е останало доволно от публичните коментари на своя капитан. Въпреки това преобладаващото мнение в клуба е, че думите му са били продиктувани от разбираемо разочарование и гняв заради представянето на тима.

Изказването на Фернандеш предизвика сериозни реакции и сред бивши футболисти, които не спестиха критиките си към португалеца. Един от най-острите коментари дойде от бившия защитник на Ливърпул Джейми Карагър, който определи поведението на халфа като "абсолютен позор“.

Старши треньорът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик също коментира ситуацията по време на пресконференцията си след двубоя, като акцентира върху необходимостта футболистите да изпълняват задълженията си и в двете фази на играта.

"Ако не се връщаш назад, няма как да печелиш“, заяви Карик.

Въпреки напрежението след тежкото поражение на европейската сцена, на този етап Манчестър Юнайтед не възнамерява да предприема дисциплинарни мерки срещу Фернандеш. Очакванията са португалецът да запази капитанската лента, докато отборът се опитва да преодолее последствията от разочароващото си представяне срещу Комо.