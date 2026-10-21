Комо постигна най-убедителния си успех в Европа и задълбочи кризата в Манчестър Юнайтед

Дебютантът в европейските клубни турнири Комо постигна втората си победа в Шампионската лига след 4:1 у дома над английския гранд Манчестър Юнайтед.

За Комо това е най-големият успех в Европа до момента, а Манчестър Юнайтед бе спасен единствено от гола на Джошуа Зиркзее в добавеното време от това да запише най-голямата си загуба в Европа от 27 години насам.

Двубоят в полите на Алпите премина изцяло под диктовката на домакините, а Манчестър Юнайтед регистрира седми пореден мач без победа във всички турнири.

Нико Пас даде аванс на Комо още във втората минута с красив диагонален удар, а по чудо домакините не удвоиха аванса си преди почивката.

Това обаче се случи четири минути след старта на второто полувреме, когато Анастасиос Дувикас преодоля Сене Ламенс за втори път.

В 57-мата минута Нико Пас покачи на 3:0 след груба грешка на Карлос Балеба.

Четвърт час преди края Джакобо Рамон също записа името си сред голмайсторите за Комо.

Гостите от Манчестър все пак стигнаха до почетно попадение. В добавеното време Амад Диало центрира към Зиркзее, който овладя топката с левия крак и с десния веднага я прати във вратата.

В другия мач, игран по същото време, Галатасарай победи с 4:2 като гост Лил за първата си победата в турнира през сезона.

Турският тим поведе още във втората минута чрез Юнус Акгюн, но в седмата Сориба Диауне изравни.

Отново Диауне бе точен за 2:1 в полза на Лил в 39-ата минута, но минута преди почивката Алексей Батраков отбеляза за 2:2.

В началото на второто полувреме турският футболист в състава на Лил Берке Йозер си вкара автогол, с който Галатасарай поведе с 3:2. В 61-вата минута Виктор Осимен също се разписа срещу бившия си тим, за да оформи крайния резултат.