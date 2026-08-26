БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до...
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето...
Чете се за: 00:45 мин.
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в...
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен...
Чете се за: 04:15 мин.
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Депутатите се събират за първото си заседание след...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бруно Фернандеш вдигна летвата пред Манчестър Юнайтед: Трябва да се изкачваме все по-нагоре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на "червените дяволи“ призна разочарованието след поражението от Хъл Сити и поиска силен отговор срещу Ипсуич на "Олд Трафорд“

Бруно Фернандеш вдигна летвата пред Манчестър Юнайтед: Трябва да се изкачваме все по-нагоре
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш постави още по-високи цели пред отбора през новия сезон, въпреки разочароващото начало във Висшата лига. "Червените дяволи“ загубиха с 0:2 гостуването си на новака Хъл Сити, а португалецът очаква незабавна реакция в предстоящото домакинство на Ипсуич.

Тимът на Майкъл Карик не успя да покаже познатото си лице в Източен Йоркшир и плати скъпо за пасивното си представяне. Поражението беше неприятен старт за отбор, който през миналия сезон завърши на трето място и си осигури завръщане в Шампионската лига.

Сега погледите са насочени към първия домакински двубой за сезона, в който Манчестър Юнайтед ще приеме Ипсуич на "Олд Трафорд“.

"Имаме три точки по-малко от желаното и ни предстои изключително важен мач в неделя у дома. Това е първият мач за нашите фенове след дългото чакане през лятото, затова искаме да се представим добре и да вземем трите точки“, заяви Фернандеш.

Въпреки поражението португалският национал имаше повод за радост през седмицата. 31-годишният халф беше избран за "Играч на годината“ от професионалните футболисти след впечатляващото си представяне през миналата кампания.

Фернандеш записа рекордните 21 асистенции във Висшата лига, с което подобри постиженията на Тиери Анри и Кевин Де Бройне. Той добави и девет попадения, като имаше основна роля за третото място на Юнайтед.

Капитанът обаче подчерта, че завръщането в Шампионската лига не може да бъде крайната цел за клуб с амбициите на Манчестър Юнайтед.

"Целта ни беше да се върнем в Шампионската лига. Разбира се, знаем, че целите на този клуб никога не се изчерпват само с това. Миналият сезон беше много добър за нас. Сега става въпрос просто да се подобряваме и да се изкачваме все по-нагоре в класирането“, категоричен бе португалецът.

Фернандеш отдаде заслуженото и на своите съотборници за индивидуалните си постижения. През новата кампания той ще опита не само отново да бъде основният създател на положения за Юнайтед, но и да подобри головата си сметка от девет попадения през миналия сезон.

Първата възможност за отговор след фалстарта срещу Хъл ще дойде пред собствена публика, когато Ипсуич пристигне на "Олд Трафорд“ след победното си начало срещу Съндърланд.

Свързани статии:

Хъл Сити шокира Манчестър Юнайтед при завръщането си в Премиър лийг
Хъл Сити шокира Манчестър Юнайтед при завръщането си в Премиър лийг
След деветгодишно отсъствие новакът започна сезона по мечтан...
Чете се за: 02:00 мин.
#ФК Манчестър Юнайтед #Бруно Фернандеш

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проливни дъждове и в сряда
1
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
2
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
3
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
5
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
6
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Почина световната звезда Доли Партън
6
Почина световната звезда Доли Партън

Още от: Европейски футбол

Италия обърна гръб на Инфантино и застана твърдо зад УЕФА
Италия обърна гръб на Инфантино и застана твърдо зад УЕФА
УЕФА отстъпва от бойкота на ФИФА, но битката с Джани Инфантино продължава УЕФА отстъпва от бойкота на ФИФА, но битката с Джани Инфантино продължава
Чете се за: 01:50 мин.
Челси обмисля трансферен удар с Емилиано Мартинес Челси обмисля трансферен удар с Емилиано Мартинес
Чете се за: 02:42 мин.
Ламин Ямал разтревожен от задаващи се раздели в Барселона Ламин Ямал разтревожен от задаващи се раздели в Барселона
Чете се за: 01:47 мин.
Матия Перин премина от Ювентус в Палермо Матия Перин премина от Ювентус в Палермо
Чете се за: 00:52 мин.
Кристъл Палас привлече Аксел Дисаси под наем от Челси Кристъл Палас привлече Аксел Дисаси под наем от Челси
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова
Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 150 души, близо 400 туристи са в неизвестност Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 150 души, близо 400 туристи са в неизвестност
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
С филма „Франческа и Джовани – любов и мафия“...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ