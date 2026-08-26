Бруно Фернандеш вдигна летвата пред Манчестър Юнайтед: Трябва да се изкачваме все по-нагоре

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш постави още по-високи цели пред отбора през новия сезон, въпреки разочароващото начало във Висшата лига. "Червените дяволи“ загубиха с 0:2 гостуването си на новака Хъл Сити, а португалецът очаква незабавна реакция в предстоящото домакинство на Ипсуич.

Тимът на Майкъл Карик не успя да покаже познатото си лице в Източен Йоркшир и плати скъпо за пасивното си представяне. Поражението беше неприятен старт за отбор, който през миналия сезон завърши на трето място и си осигури завръщане в Шампионската лига.

Сега погледите са насочени към първия домакински двубой за сезона, в който Манчестър Юнайтед ще приеме Ипсуич на "Олд Трафорд“.

"Имаме три точки по-малко от желаното и ни предстои изключително важен мач в неделя у дома. Това е първият мач за нашите фенове след дългото чакане през лятото, затова искаме да се представим добре и да вземем трите точки“, заяви Фернандеш.

Въпреки поражението португалският национал имаше повод за радост през седмицата. 31-годишният халф беше избран за "Играч на годината“ от професионалните футболисти след впечатляващото си представяне през миналата кампания.

Фернандеш записа рекордните 21 асистенции във Висшата лига, с което подобри постиженията на Тиери Анри и Кевин Де Бройне. Той добави и девет попадения, като имаше основна роля за третото място на Юнайтед.

Капитанът обаче подчерта, че завръщането в Шампионската лига не може да бъде крайната цел за клуб с амбициите на Манчестър Юнайтед.

"Целта ни беше да се върнем в Шампионската лига. Разбира се, знаем, че целите на този клуб никога не се изчерпват само с това. Миналият сезон беше много добър за нас. Сега става въпрос просто да се подобряваме и да се изкачваме все по-нагоре в класирането“, категоричен бе португалецът.

Фернандеш отдаде заслуженото и на своите съотборници за индивидуалните си постижения. През новата кампания той ще опита не само отново да бъде основният създател на положения за Юнайтед, но и да подобри головата си сметка от девет попадения през миналия сезон.

Първата възможност за отговор след фалстарта срещу Хъл ще дойде пред собствена публика, когато Ипсуич пристигне на "Олд Трафорд“ след победното си начало срещу Съндърланд.