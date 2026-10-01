В Испания отново похвалиха Хулио Веласкес

Ненаситният апетит на Веласкес за съревнование изисква повече от отбора му, смятат от AS относно треньора на Левски.
Авторитетното испанско издание AS публикува обширен материал за старши треньора на Левски Хулио Веласкес.
Причината за това - наградата, която испанският специалист получи за номер 1 сред треньорите в класацията "Футболист на футболистите".
Авторът на текста Едуардо Бургос Родригес проследява силното начало на сезона за "сините", както и емоционалния изблик на Веласкес при първата грешна стъпка в шампионата - нулевото равенство с Ботев Враца, когато в края си позволи да счупи стъкло в израз на гняв от случващото се на терена.
"Реакцията на родения в Саламанка треньор на равенството срещу Ботев Враца в последния мач беше поразителна. В пристъп на разочарование той удари стъкло. И с основание. Дотогава той се радваше на серия от осем поредни победи. Интересен парадокс. Левски се радва на най-добрия си старт от години, но ненаситният апетит на Веласкес за съревнование изисква повече от отбора му", пише AS.
Проследено е и представянето на Левски в квалификациите в Шампионската лига и крачката, която не е стигнала на отбора за влизане в основната фаза на турнира.
"Сините" ще подновят кампанията си в Първа лига с гостуване на Черно море на 11 октомври, а четири дни по-късно Веласкес и компания имат визита и на НЕК Ниймеген в основната фаза на Лига Европа.