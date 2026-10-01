В Испания отново похвалиха Хулио Веласкес

Авторитетното испанско издание AS публикува обширен материал за старши треньора на Левски Хулио Веласкес.

Причината за това - наградата, която испанският специалист получи за номер 1 сред треньорите в класацията "Футболист на футболистите".

Авторът на текста Едуардо Бургос Родригес проследява силното начало на сезона за "сините", както и емоционалния изблик на Веласкес при първата грешна стъпка в шампионата - нулевото равенство с Ботев Враца, когато в края си позволи да счупи стъкло в израз на гняв от случващото се на терена.

"Реакцията на родения в Саламанка треньор на равенството срещу Ботев Враца в последния мач беше поразителна. В пристъп на разочарование той удари стъкло. И с основание. Дотогава той се радваше на серия от осем поредни победи. Интересен парадокс. Левски се радва на най-добрия си старт от години, но ненаситният апетит на Веласкес за съревнование изисква повече от отбора му", пише AS.

Проследено е и представянето на Левски в квалификациите в Шампионската лига и крачката, която не е стигнала на отбора за влизане в основната фаза на турнира.

"Сините" ще подновят кампанията си в Първа лига с гостуване на Черно море на 11 октомври, а четири дни по-късно Веласкес и компания имат визита и на НЕК Ниймеген в основната фаза на Лига Европа.