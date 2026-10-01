„Това е кошмарът на живота ми“: Разказ от самолета, чийто пилот беше намушкан

Въздушният превозвач „Флайдубай“ обяви, че временно спира полетите от и до Израел, докато трае разследването на вчерашния опит на пилот да свали самолет от Дубай до Тел Авив. Мотивите за действията на помощник-пилота, който намушка своя капитан, остават неизяснени. Израел нарече инцидента опит за атентат. Министър-председателят Бенямин Нетаняху не изключи зад него да стои Иран. След инцидента Израел ще засили проверките за сигурност на пилотите, пристигащи в страната.

Бурна радост на летище „Бен Гурион“ в Тел Авив посрещна спасилите се по чудо 174-ма пътници на полет FZ1073. Много от тях бяха все още в шок от преживения ужас в момента, в който разбират, че самолетът е без управление, а от пилотската кабина се чуват викове и борба.

Пътници разказват:

„Това е кошмарът на живота ми. Никой не бива да преживява това, което преживяхме ние. Ще ни отнеме доста време да се справим.“ „Летяхме без пилот в продължение на няколко минути, преди няколко мъже да се намесят и да спасят целия самолет в последния момент.“

Четиримата мъже, успели да обезвредят нападателя и да предадат управлението на друг пилот на борда, бяха посрещнати като герои. Те изтъкнаха ролята и на капитана на полета, индиеца Смит Мачхар, който въпреки нараняванията си успял да се добере до вратата на кабината и да я отвори. Мъжът остава в болница в Саудитска Арабия в стабилно състояние.

Янив Хаюн: „Разбрахме, че става дума за нападение, защото някаква жена изкрещя „намушкване“. Втурнах се към пилотската кабина в момента, в който самолетът пропадна надолу. Издърпахме нападателя навън и аз дръпнах лоста за управление. Бях гледал, че така се прави в „Разследване на самолетни катастрофи“ по телевизията.“ Асаф Ражуан: „Беше ужасяващо преживяване, точно като по филмите. Справихме се заедно, без да се замисляме много-много, защото преценихме, че е въпрос на живот и смърт. Радвам се, че всичко това вече е зад нас.“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху коментира, че е твърде рано да се каже кой стои зад атаката.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Имаме знаци, че Иран чрез своите проксита е имал намерение да засили терористичните атаки срещу Израел и израелски граждани в чужбина. Но мисля, че е твърде рано да се каже дали е имало такова иранско съучастие. Няма да отнеме много време и ще разберем.“

Нетаняху добави, че е „възможно“ Израел също да се включи в разследването по случая в Обединените арабски емирства, които имат юрисдикция върху него, защото самолетът е техен, въпреки че машината кацна аварийно в Саудитска Арабия.