БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:30 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Проверяваме всички версии, нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
Запази
иван демерджиев убийството филипов проверяваме всички версии
Слушай новината

Парламентът пренареди дневния си ред, като включи извънредна точка за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с разкриването на тежкото убийство в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов и задържания вчера в столицата предполагаем физически извършител.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Ние имахме идея кого търсим. Бяха предприети съответните мероприятия, за да бъде задържан. И както казахте, беше задържан вчера в късния следобед в София. Ние нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат това.“

Красимир Иванов, „Прогресивна България“: „Имате ли данни за други криминални прояви на задържаното лице?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Присъдата на Районен съд – Пловдив е с наказание от 1 година лишаване от свобода. Втората присъда е за умишлено убийство. Там присъдата е на Окръжен съд – Пловдив, с наказание 11 години лишаване от свобода. Третата е за грабеж, където лицето е наказано с 11 месеца лишаване от свобода.“

Христо Терзийски, ГЕРБ-СДС: „Вярно ли е, че убитият, който е един от най-богатите хора в Пловдив, е имал бизнес отношения със заподозряното лице? Ако е имал бизнес отношения, дали това ще бъде един от основните мотиви – неуредени финансови отношения?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Проверяваме всички версии. Проверяваме цялата оперативна и налична информация, както и изтеклата в публичното пространство, за връзки както на убития Илиян Филипов, така и на физическия извършител с различни лица.“

Калин Стоянов, ДПС: „В какви отношения сте били Вие с убития г-н Илиян Филипов от Пловдив, за когото има данни, че сте му били процесуален представител и юридически консултант?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод.“

Божидар Божанов, ДБ: „Изследват ли се връзки с хора от подземния свят, с хора, свързани с наркоразпространението, с техни политически покровители?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „На въпроса Ви отговорът е: да. Ние събираме цялата възможна оперативна информация, която касае връзки както на покойния Илиян Филипов, така и на физическия извършител, когото смятаме, че сме задържали, който е заподозрян за убийството. Множество връзки, най-различни – както с криминалния контингент, така и бизнес отношения. Проверяваме всяка една възможна следа, която може да има някаква връзка с извършеното убийство.“

Велислав Величков, ПП: „Установени ли са съмнителни контакти на това лице с бизнесмени от града, за които има данни, че са в сенчестия бизнес? Има ли връзка между заловеното лице, което е евентуалният извършител, и другото лице, за което г-н Филипов говори?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Има множество връзки между него и други лица, съпричастни към извършването на криминални прояви. Всички тези връзки се обследват и ние ще отговорим на тези въпроси, свързани с това дали някоя от тези връзки е повлияла на убийството и дали някое от лицата, участващи в тези връзки, има касателство към убийството.“

Ангел Георгиев, „Възраждане“: „На първоначалните снимки, които видяхме от камери в района на убийството, човекът, когото видяхме, беше висок и слаб мъж. Този, когото сте заловили, от кадрите, които видяхме, очевидно не е висок и слаб, а е доста добре сложен мъж?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Няма да позволя да се правят спекулации. Не знам какви кадри Вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите, и не само. Точно задържаният е физическият извършител на това убийство.“

#президент на ПФК "Ботев" Пловдив #убийство в Пловдив #Илиян Филипов #Иван Демерджиев

Водещи новини

Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Проверяваме всички версии, нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Проверяваме всички версии, нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
„Това е кошмарът на живота ми“: Разказ от самолета,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на еднократната...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Номинираният за нов посланик на САЩ у нас: Сенатът изслуша Дъглас...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ