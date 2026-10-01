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Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа
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Предложението за промяна на модела на яслена грижа, в т.ч. изискванията за медицинските сестри в яслите, получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образованието и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването.

Законопроектът беше подкрепен в Комисията по образованието и науката в Народното събрание от заместник-кметa по образование на Столична община Десислава Желязкова, представители на Уницеф и директори на детски градини в София. Те заявиха и готовност за съдействие в прецизирането на текстовете между четенията.

#първа парламентарна подкрепа #без медицинска сестра в яслата

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