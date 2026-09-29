Аспиринът може да ни предпази от деменция?

Генетичен анализ е установил, че приемът на ниски дози аспирин е свързан със 70% по-нисък риск от деменция при възрастни хора с определен генетичен профил, предаде Синхуа.

Резултатите от направеното от австралийски специалисти изследване открива възможност за по-персонализиран подход към превенцията на това заболяване.

Авторите му са анализирали генетични данни за над 13 500 участници в изпитването ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly), за да проверят дали генетични фактори влияят на ефекта на аспирина върху риска от деменция, според изявление, публикувано от австралийския университет "Монаш".



Сред участниците, попадащи в горните 20% по отношение на генетичен показател, свързан с броя на тромбоцитите, 1% от приемащите аспирин са развили деменция, в сравнение с 3,3% от участниците на плацебо. Тази разлика съответства на понижение с около 70% на относителния риск, според изследването, публикувано в сп. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Въпреки това аспиринът е свързан и с по-висок риск от сериозни кръвоизливи в тази група. Такива са настъпили при 4,4% от участниците, приемащи аспирин, в сравнение с 2,1% от тези, които са били на плацебо, сочат данните от изследването.

По думите на водещия автор Питър Франске, изследовател в Училището по обществено здраве и превантивна медицина на университета "Монаш", резултатите показват, че генетиката би могла да помогне за идентифицирането на хора, за които може да има полза от превантивно лечение, вместо да се прилага универсален подход.

Изследователите отбелязват, че откритието трябва да бъде потвърдено чрез други проучвания и тестване в клинично изпитване, предназначено специално за хора с този генетичен профил. Те предупреждават, че хората не трябва да приемат аспирин за превенция на деменция въз основа на настоящото изследване, без да се консултират с лекар.