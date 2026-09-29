БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на...
Чете се за: 03:27 мин.
Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на...
Чете се за: 01:42 мин.
Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата...
Чете се за: 01:17 мин.
Почина бившият президент на босненската Република Сръбска...
Чете се за: 01:05 мин.
Филм на Теодор Ушев е сред 12-те претенденти за наградите...
Чете се за: 00:52 мин.
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 01:00 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аспиринът може да ни предпази от деменция?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
аспиринът предпази деменция
Слушай новината

Генетичен анализ е установил, че приемът на ниски дози аспирин е свързан със 70% по-нисък риск от деменция при възрастни хора с определен генетичен профил, предаде Синхуа.

Резултатите от направеното от австралийски специалисти изследване открива възможност за по-персонализиран подход към превенцията на това заболяване.

Авторите му са анализирали генетични данни за над 13 500 участници в изпитването ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly), за да проверят дали генетични фактори влияят на ефекта на аспирина върху риска от деменция, според изявление, публикувано от австралийския университет "Монаш".

Сред участниците, попадащи в горните 20% по отношение на генетичен показател, свързан с броя на тромбоцитите, 1% от приемащите аспирин са развили деменция, в сравнение с 3,3% от участниците на плацебо. Тази разлика съответства на понижение с около 70% на относителния риск, според изследването, публикувано в сп. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Въпреки това аспиринът е свързан и с по-висок риск от сериозни кръвоизливи в тази група. Такива са настъпили при 4,4% от участниците, приемащи аспирин, в сравнение с 2,1% от тези, които са били на плацебо, сочат данните от изследването.

По думите на водещия автор Питър Франске, изследовател в Училището по обществено здраве и превантивна медицина на университета "Монаш", резултатите показват, че генетиката би могла да помогне за идентифицирането на хора, за които може да има полза от превантивно лечение, вместо да се прилага универсален подход.

Изследователите отбелязват, че откритието трябва да бъде потвърдено чрез други проучвания и тестване в клинично изпитване, предназначено специално за хора с този генетичен профил. Те предупреждават, че хората не трябва да приемат аспирин за превенция на деменция въз основа на настоящото изследване, без да се консултират с лекар.

#аспирин #анализ #деменция #проучване

Последвайте ни

ТОП 24

Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
1
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
2
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
4
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
6
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Здраве

Обновена електронна система подпомага работата на над 1800 инспектори за здравен контрол
Обновена електронна система подпомага работата на над 1800 инспектори за здравен контрол
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа
Чете се за: 00:45 мин.
На 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина На 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина
Чете се за: 02:45 мин.
Освободиха шефа на Агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха шефа на Агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:37 мин.
Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране са ключови за здравната система Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране са ключови за здравната система
Чете се за: 06:42 мин.
На прага на сезона на грипа: Около 17% от децата у нас ще бъдат безплатно имунизирани На прага на сезона на грипа: Около 17% от децата у нас ще бъдат безплатно имунизирани
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната? Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ