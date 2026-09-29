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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

МВнР привика дипломат от Скопие заради недопускането на Ангел Георгиев в РСМ за делото на Ива Михайлова

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Снимка: БТА/Архив
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Временно управляващият посолството на Република Северна Македония (РСМ) в София беше извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в РСМ, съобщиха от МВнР.

Целта на влизането му в Северна Македония е било да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михаилова в Кочани в качеството му на член на българска парламентарна делегация, се посочва в съобщението.

В рамките на срещата беше поискано обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на подобни действия в настоящия момент, предвид безпрепятственото влизане на Георгиев на територията на РСМ през предходните месеци по същия повод, информират от външното министерство.

Българската страна ясно заяви, че разглежда подобен подход като провокативен, се казва още в съобщението.

Както БНТ първа ви съобщи председателят на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев не беше допуснат в Република Северна Македония за делото срещу Ива Михайлова в Кочани вчера.

#дипломат от Скопие #Ангел Георгиев #Ива Михайлова

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