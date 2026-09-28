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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Депутатът Ангел Георгиев не беше допуснат в РСМ: "Чудят се под какъв предлог да ми забранят да присъствам на делото на Ива Михайлова"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Чете се за: 04:32 мин.
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Председателят на парламентарната комисия за българите зад граница Ангел Георгиев не беше допуснат да влезе в РСМ за делото на Ива Михайлова в Кочани.

На границата са го спрели под предлог, че не е заплатил сума по съдебни разноски.

"Никой не знае какви са тези разноски. Защо? Защото аз нямам официален документ, никога не съм имал, който да ми показва, първо, че срещу мен е било водено дело. Второ, никога не съм бил информиран за характера на това дело, за неговото съдържание, за материалите по делото. Не са ми били предоставени, не съм имал право на адвокат, на защита, абсолютно нищо. Тоест води се някакъв процес в тотален разрез с всички процесуални норми и правила на водене на процес, за който аз дори не съм уведомен. Евентуално съм осъден задочно, но това мога само да предполагам. Най-вероятно хипотезата е, че става въпрос за поредния фарсов съдебен процес, който е воден, административно дело, заради това, че една група на „Възраждане“ се е качила на Каймакчалан и там предполагат, че ние сме нарушили държавната граница. Нещо, което не е вярно и което по никакъв начин най-вероятно и не е доказано и в самото дело, за което аз държа да кажа, че не съм известен. И сега изведнъж, от нищото, разбирам, че имало някакви съдебни разноски, които трябвало да се плащат, което е, меко казано, смехотворно и това показва една тенденциозност. Просто се чудят под какъв предлог да ми забранят да присъствам на делото на Ива Михайлова. Като отново държа да отбележа – няма никакъв официален документ за каквото и да е. Включително и в този, който сега имам, не се посочва конкретна сума и конкретно основание. Имам 8 дни да го обжалвам и, разбира се, ще го направя, но няма как да присъствам де факто на делото. Това е, което се случва в момента."

Не за първи път Ангел Георгиев има проблеми в Северна Македония.

"Преди 3 години и половина, бях спрян, съответно бях арестуван незаконно, бях бит заедно с един журналист, ваш колега, и с един пенсионер, защото бяхме тръгнали да положим цветя на гроба на Тодор Александров. Така че тук нещата са изключително тенденциозни. Виждаме, че те не се притесняват да нарушават всички процесуални норми, не се притесняват да отказват влизане в държавата, без значение че няма юридическо основание. Съдебните процеси са всичко друго, но не и едно адекватно правораздаване, така че това е нещо, което продължава изключително много време. И това, което искам да кажа на всички наши сънародници, които изпадат в беда, както Ива Михайлова, е, че ние ще продължим да се застъпваме за тях и няма да ги оставим, без значение какви пречки ни създават македонските институции. Но тук вече е на ход българската държава да се намеси в една по-адекватна и подходяща кондиция."

Георгиев подчерта, че по случая за Ива Михайлова многократно е сезирал европейските институции. Подготвя сигнал и за сегашното си недопускане на територията на РСМ.

"Да, вече подготвям писма, с които да ги сезирам, както и за миналия случай, за който ви разказах, когато бяхме бити и арестувани незаконно и съдени отново в един фарсов съдебен процес. Също сме алармирали многократно. За съжаление, европейските институции не обръщат особено внимание на такива случаи."

Вижте целия разговор във видеото.

#делото за Ива Михайлова #Ангел Георгиев #Ива Михайлова #РСМ #депутат

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