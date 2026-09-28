Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият престъпник в Македония

Днес се очаква поредно съдебно заседание по случая на Ива Михайлова от Кочани.

Българската национална телевизия първа повдигна темата за младата жена, която има и българско гражданство и след катастрофа има нужда от лечение, но съдът в Северна Македония не допуска тя да напусне родния си град.

На 7 октомври, т.е. след седмица, ще се навърши една година, откакто Ива Михайлова е задържана заради катастрофата, станала на тази дата през 2025 година, и не може да напуска родния си град Кочани, нито може да се лекува.

Въпреки поредица от медицински експертизи, че Ива Михайлова има нужда от спешно лечение, съдът досега не ѝ дава разрешение да се лекува извън Северна Македония.

Състоянието на Ива се влошава именно заради това, че не се провежда необходимото лечение. На нея вече болкоуспокояващите, които ѝ се дават, не ѝ действат, което така много сериозно влошава качеството на живот на момичето. Отнема ѝ правото на нормален живот, което е гарантирано в Европейската конвенция по правата на човека, по която РСМ е страна. Тя е подписала и приела тази конвенция. Очаква се случаят да бъде отнесен в Европейския съд по правата на човека.

Полицията в Северна Македония непрекъснато следи къде е Ива и какво прави. Полицаи са се появили и в заведението, в което снощи журналисти от България са разговаряли с Ива Михайлова.

"Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права, без абсолютно никаква причина, защото аз нямам вина за случилата се катастрофа. Имам нужда от лечение, което не ми позволяват. Лекарите в Скопие, в „Майка Тереза“, казаха, че ситуацията ми е усложнена и физически аз се чувствам всеки ден по-зле и по-зле. И имам нужда наистина от спешно лечение в чужбина, защото интервенцията, която ми е необходима, я няма тук. БНТ: Съдът обаче ти отказва да те пусне, като казва, че няма спешност в твоето лечение. - Да, но медицинската теза твърди друго и вече имам 8 отказани молби – 4 от Основния съд в Кочани и 4 в Апелационния в Щип, което е абсурдно. И минава всякакви граници, отново казвам, нарушавайки човешките ми права", каза Ива Михайлова.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Възможностите да си упражни правата са много големи, но тук има един парадокс, който следва да бъде изяснен на какво се дължи, а именно – съдът в Кочани и горната инстанция, Апелативният съд, които мотивират отказите си с това, че лечение не е необходимо, по принцип нямат право на преценка при представяне на такива медицински документи. Тъй като медицинските документи, които обосновават нуждата от лечение на моята клиентка, са издадени от клиники в самата Северна Македония. Всичките молби, които са отправени, са били именно подплатени с доказателства, които са изходящи от самите македонски лечебни институции, било то частни или държавни. Несъобразяването с тези молби и самата възможност съдът да подлага на преценка такава специфична документация, каквато е един медицински документ, онагледяващ нейното състояние, което е много тежко, поставят нашето питане дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека, който ние с моята клиентка ще направим незабавно, а другите опити вече зависят единствено и само от цялостната политика на страната. И тук един апел от името на моята клиентка и на моя екип – да се засили този натиск, тъй като тя в момента е обект на такъв натиск", каза адвокатът на Ива.

Момичето недоумява защо е следено от цивилни полицаи и дронове.

Ива Михайлова: "Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ, цивилки стоят по цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник в Македония. Даже е абсурдно това, което казвам в момента, но за съжаление това е истината."

Народният представител Ангел Георгиев, който е и председател на парламентарната комисия за българите извън страната, присъства на всички заседания по делото от началото на юли до момента. На днешното обаче няма да присъства, защото снощи той не беше допуснат да влезе на територията на РСМ.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.